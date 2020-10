Trump: – Jeg tror jeg klarer meg veldig bra

President Donald Trump uttaler seg offentlig for første gang siden nyheten om at han er smittet av koronaviruset.

Like etter klokken 00.30 landet helikopteret Marine One ved Walter Reed National Military Center, like nord for Washington, D.C. Der skal Trump tilbringe de neste dagene, etter at den koronasmittede presidenten opplever symptomer som mild feber og hoste.

Kort tid etter at presidenten landet ved sykehuset delte han en video til sine 86 millioner følgere, hvor han takker for all støtten.

– Jeg vil takke alle for den fantastiske støtten. Jeg skal til Walter Reed Hospital. Jeg tror jeg klarer meg veldig bra, men vi skal forsikre oss om at ting ordner seg. Førstefruen gjør det veldig bra, sier Trump i videoen, som er spilt inn i Det hvite hus.

Presidenten sier han aldri vil glemme støtten han har mottatt i forbindelse med koronasmitten som ble påvist tidlig fredag morgen.