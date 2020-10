Mané med positiv koronatest

Sadio Mané er den andre Liverpool-spilleren til å teste positivt for koronaviruset.

Liverpool opplyser om den positive testen på sine nettsider. Klubben skriver at stjernespilleren har milde symptomer, men at han alt i alt føler seg bra.

Tidligere denne uken ble det kjent at også Thiago Alcantara har testet positivt for koronaviruset. Liverpool skriver at begge spillerne er i isolasjon.

The Times melder at Liverpool må klare seg uten stjerneduoen i søndagens Premier League-kamp mot Aston Villa. Ifølge avisen skal Liverpool føle seg trygge på at viruset ikke har spredt seg ytterligere i spillerstallen.

Mané har åpnet denne sesongen glitrende. Lynvingen senket Chelsea med to mål på Stamford Bridge, før han scoret ett i mandagens 3-1-seier over Arsenal.

Søndag kl. 20.15: Se Aston Villa-Liverpool på TV 2 Sport Premium eller Sumo.