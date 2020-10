Dette er «instafellene» Coleen Rooney la ut for å avsløre fotballfruen

Den flere år lange spliden mellom de to fotballfruene nådde en topp da Rooney i oktober i fjor anklaget Vardy for å ha lekket private instagram-historier om henne til tabloid avisen The Sun.

Den gangen skrev hun på twitter:

«Jeg prøvde å finne ut av det i lang tid. Av forskjellige grunner hadde jeg en mistenkt. For å bevise dette fikk jeg en idé. Jeg blokkerte samtlige personer fra å se mine Instagram-historier bortsett fra én. I løpet av de siste månedene har jeg lagt ut en rekke falske historier for å se om de fant veien til The Sun. Og vet dere hva? Det gjorde de.»

...

«Nå vet jeg med sikkerhet hvilken konto/person disse historiene kom fra. Jeg har lagret og tatt screenshots av alle Instagram-historiene som viser at kun én person har sett dem. Det er.... Rebekah Vardys konto.»

Coleen var overbevist om at det var en person i hennes nære vennekrets som lekket instagram-historiene hennes til pressen. Hun tok på detektivhatten og bestemte seg for å legge ut falske historier for å være sikker på at Vardy var den skyldige.

KONEKRANGEL: Rebekah Vardy benektet anklagene og bestemte seg for å saksøke sin tidligere venninne. Nå har de møttes i retten. Foto: Lee Smith / BILDBYRÅN

Da anklagene kom var Vardy raskt til å benekte det og skal i ettertid ha lidd av alvorlige angstanfall. I juni bestemte Vardy seg for å saksøke Rooney og begge måtte møte opp i Høyesterett etter alle påstandene om historiene som ble solgt til tabloidene.

I Høyesterett forklarer Coleen hvordan hun gikk langt for å bevise hvem som lekket historier til The Sun. Hun sier at hun blokkerte alle vennene sine fra sin private Instagram-konto med unntak av Rebekah og deretter postet en rekke falske oppdateringer til kontoen.

De falske innleggene ble frigjort for første gang i dag.