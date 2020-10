Sheffield United-sjefen hyller Berge – trekkes frem som sesongens lyspunkt

Se Arsenal - Sheffield United søndag fra kl. 14.55 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo!

Forrige sesongs store positive overraskelse i Premier League var Sheffield United, som fra et nederlagsdømt utgangspunkt endte opp som kandidat til europacupplassene nesten hele veien inn.

Med norske øyne var det også spennende ettersom de i januar signerte Sander Berge for over 200 millioner kroner, og med det gjorde ham til klubbhistoriens dyreste spiller.

Etter en tung start og et røft møte med Premier League, har den norske landslagsstjernen etter hvert funnet sin plass, og forut for sesongens fjerde kamp - borteoppgjøret mot Arsenal - trekkes Berge nå frem som det største lyspunktet i «The Blades»' poengmessig blanke sesongstart.

Og det av selveste Chris Wilder.

– For oss har det vært negativt med tanke på resultater, men positivt med tanke på prestasjoner. Og fra en individuell synsvinkel har han skilt seg ut, skryter Sheffield United-manageren i et intervju med Premier Leagues egen TV-kanal denne uken.

Wilder, som selv ble nominert til sesongens manager i engelsk fotballs øverste divisjon forrige sesong, mener sprangene Berge har tatt de siste månedene er enorme. Engelskmannen trekker frem perioden etter fotballen hadde koronapause som et bevis på nordmannens evner, både mentalt, fysisk og fotballmessig.

– Han kom tilbake fra lockdown, og hadde fått oversikt over alt som hadde skjedd. Det var en stor overgang for ham og det var en stor overgang for Sheffield United. Sammenlignet med andre i Premier League var det ikke så mye, men fra vårt ståsted så var det ikke en vanlig sum å betale historisk sett. Det innebar en del press, han flyttet til et nytt land og til en ny liga helt alene, forklarer Wilder.

Sheffield Uniteds sesongstart 1. runde:

Sheffield United-Wolves 0-2

(Berge spilte siste kvarteret sentralt for Oliver Norwood)



2. runde:

Aston Villa-Sheffield United 1-0

(Berge spilte 90 minutter sentralt på midten)



3. runde:

Sheffield United-Leeds 0-1

(Berge spilte 90 minutter sentralt på midten)

Sjefen glemmer aldri debuten: – Han gispet etter luft

Berge tok spranget fra belgiske Genk til Premier League midtveis i en sesong, og fikk en intens start og tøft møte med den nye hverdagen. Jubelscenene etter debuten mot Crystal Palace vil huskes av mange, og det er ikke det eneste som huskes om en skal tro lagets manager.

– Jeg vil alltid huske da han ble byttet ut mot Palace og gispet etter luft etter en drøy time. Vi sa «Bli vant til dette, Sander, for dette er farten og tempoet i Premier League.» Så han var ikke vant til det, men han integrerte seg problemfritt inn i gruppen og inn i byen, forteller Wilder, og fortsetter:

– Så kom «lockdownen», og det var vanskelig for spillerne våre. Spesielt for de unge spillerne med familiene sine hundrevis av mil borte og uten kontakt med noen. Folk som ham og Mousset og et par gutter vi hadde på lån hadde en tøff periode, men måten han kom gjennom det på viser guttens karakter.

Berge har selv fortalt om triple treningsøkter hver dag i løpet av månedene der fotballen stod stille, og nå trekkes han også frem av manageren som en av dem som i forberedelsene til den nye sesongen virkelig har gjort jobben sin.

– Fysisk ser han ut til å være i strålende form, og hans prestasjoner har sannelig vært høydepunktet i det som har vært en treg start fra oss, skryter Wilder.

Skryter av prestasjonene i ny rolle

Berges første tid i Sheffield United var preget av at han fikk en uvant indreløper-rolle, mens kaptein Oliver Norwood bekled den dype sentrale midtbanerollen som Berge har vært vant til å spille. I startfasen av denne sesongen har nordmannen imidlertid fått tillit i favorittposisjonen helt i midten av Sheffield Uniteds midtbanefemmer.

– Han spilte som 8’er, for han kan spille i en annen rolle og. Men vi må utvikle laget også. Det er bra for ham å spille som den sittende midtbanespilleren. Han blir vant til det også. Vi har mange gode spillere der. Vi har Ollie Norwood som har spilt i den posisjonen. Lundstram har spilt et hakk opp, Ben Osborn har kommet inn i laget. Så det er sannelig konkurranse om plassene. Det er alltid en grunn til at spillere er inne i laget og spillere er ute av laget. Noen du kanskje ikke ser fra utsiden og noe du kanskje ser ved å se på. Men Sanders prestasjoner som 6’er har virkelig vært fremragende. Han er komfortabel med å spille i begge posisjoner, skryter Wilder.

Søndag får trolig Berge sjansen igjen, når Sheffield United skal forsøke å sikre seg sesongens første poeng i den fjerde Premier League-runden. Oppgaven kunne knapt vært tøffere, borte mot et Arsenal som kun har tapt mot regjerende mester Liverpool og som flyr høyt etter ligacupseieren mot samme Liverpool i midtuken.

Oppgjøret er også Berges siste mulighet til å prikke kampformen før Norges viktigste landskamp på årevis går av stabelen på Ullevaal torsdag. Der får Premier League-proffen etter alle solemerker en sentral rolle når Norge skal forsøke å nedkjempe Serbia i EM-playoffsemifinalen.

