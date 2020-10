Svensk kommune med dildo-kampanje mot koronatrøtthet

En svensk kommune har lansert en litt annerledes kampanje for å oppmuntre innbyggerne til å holde avstand.

– Selskapssyk? Hold avstand! lyder slagordet til kampanjen.

Midtstilt i bildet ser man en rosa dildo.

Bildet er en del av den svenske kommunen Tierps kampanje for å påminne koronatrøtte innbyggere om at smittevernreglene fortsatt gjelder.

– Målet er å påminne unge mennesker om å holde avstand, og om at dette ikke er en situasjon hvor man skal klemme andre, sier kommunedirektør Randi Graungaard til SVT.

– Mener dere at man skal unngå å date?

– Vi mener at det er gjennom å holde avstand at vi kan holde smitten nede, sier hun til TV-kanalen.

Har vakt reaksjoner

Kommunen mener at de har valgt å formidle budskapet med glimt i øyet for at budskapet skal nå gjennom til innbyggerne.

Kampanjen, som skal pågå frem til nyttår, har både voksne og ungdommer som sin målgruppe.

Ifølge SVT har mange trukket på smilebåndet av kampanjen på sosiale medier.

– Dere kunne i hvert fall ha valgt en bedre dildo enn den der, skriver en person på sosiale medier.

– Jeg har aldri før brydd meg om Tierp kommune. Nå elsker jeg dem, skriver en annen ifølge Uppsala Nya Tidning.

Viser til aldergrense

I tillegg har andre brukere reagert på at det finnes en risiko for at barn skal se sexleketøyet som er avbildet.

– Vi har gjort et bevisst valg når vi valgte å bare publisere den delen av kampanjen på sosiale medier. Barn finnes på sosiale medier, men hva de gjør der må foreldrene ta ansvaret for. Facebook har en aldergrense, sier kommunedirektøren til SVT.

– Synes dere kampanjen er vellykket?

– Ja, så lenge vi har klart å skape oppmerksomhet rundt spørsmålet om avstand.