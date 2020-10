Løser ikke FIS utfordringen, kan verdenscupåpningen bli uten både publikum og norske løpere

For i det kalenderen viser starten av oktober har det internasjonale skiforbundet (FIS) foreløpig ikke klart å levere det som fra og med årets sesong er helt nødvendig: En rask og nøyaktig test som kontrollerer skisportens seneste utfordring - fluor.

Der EU valgte å forby produksjon og salg av enkelte fluorforbindelser, valgte FIS å gå enda lenger. Alle typer fluor er nå forbudt å bruke i forbindelse med preparering av konkurranseski, enten det er snakk om glider eller pulver, tørrvoks eller klister.

Det betyr en helt ny hverdag for hele skifamilien, enten en skal gå fort opp bakkene eller kjøre enda fortere ned.

Fluor er enkelt forklart et middel som har fantastiske egenskaper når det kommer til å holde vann, smuss og møkk unna materialer, enten det er snakk om langrennsski, stekepanner eller klær. På kjøkkenet sørger fluor for at kjøttdeigen ikke setter seg fast i panna, mens i skisporet har den stort sett bidratt til veldig gode og jevne ski.

Det gjennomsnittlige norske hjem kryr av produkter med fluor. Den første skikkelige ryddesjauen kommer nå i smøreboden, som når sant skal sies står for en mikroskopisk del av fluorbruken. Det er ikke denne oppryddingen som gjør at stemningen for en gangs skyld blir dårligere i takt med at de første skisporene nærmer seg.

Et fluorforbud er både ønskelig og hjertelig velkommen, først og fremst av hensyn til sikkerheten og helsa til de som produserer og jobber med produktene som inneholder dette. Argumentene om at langrennssporten skal bli billigere og jevnere med et fluorforbud er nok dessverre ønsketenkning.

Nettopp det at det skal være jevnt, eller rettere sagt fair, er det som nå opprører verdens beste langrennsløpere.

Uten en tilfredsstillende testmetode tør ikke løperne stole på at de nye reglene overholdes. På den ene siden er de redde for at konkurrentene kan få en urettmessig fordel. På den andre siden er de redde for at testene skal vise at deres egne ski inneholder fluor over den planlagte grenseverdien. Dette til tross for at smørerne har forholdt seg til reglene og anbefalingene fra FIS hva gjelder preparering og rens av både nye og gamle ski.

En kan jo dra paralleller fra skiløypa og ut på veien. Fartsgrensene gjelder alle, og om noen kjører for fort vet man at det finnes både kontroller, sivilpoliti og fotobokser som med jevne mellomrom sørger for at synderne får sin straff. Hvordan hadde du imidlertid likt å få prikker på førerkortet og en saftig bot når du overholdt fartsgrensene, fordi fotoboksen eller radaren ikke virket som de skulle?

Når sesongstarten er i ferd med å bli uker og ikke måneder unna, er det nettopp her problemet ligger. FIS må snarest presentere en løsning som både avslører fluorjuks og beviser det motsatte. Når sant skal sies, finnes det allerede en løsning som kan kontrollere dette, men her må en vente ei ukes tid på resultatene. En slik løsning er i beste fall en reserveløsning, selv om det kan hevdes at det er viktigere å støtte forbudet enn at testingen skal gi umiddelbare svar.

I mine øyne er det aller viktigste at de som prøver å følge reglene skal føle seg sikre på at de gjør nettopp det. Den tryggheten har ikke FIS klart å skape. Det ligger dessverre i menneskets natur å ta snarveier, enten det er snakk om skirenn eller i livet generelt. At noen vil prøve å jukse kommer man seg ikke unna. Det viktigste her er at de ærlige utøverne ikke skal risikere å stemples som uærlige. Løser ikke FIS den utfordringen, kan verdenscupåpningen i Ruka bli uten både publikum og norske løpere på start.

Det er det ingen som er tjent med.