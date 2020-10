Savnet kvinne funnet død etter leteaksjon

En kvinne (69) ble meldt savnet av pårørende tirsdag etter at hun ikke kom hjem fra fjelltur.

Fredag ble hun funnet omkommet i søkområdet.

– Vi jobber på stedet med å kartlegge hendelsen. Det virker som at det har skjedd et uhell og at kvinnen har fått klemskader i en kløft, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt.

Pårørende er varslet.

– Vi jobber med undersøkelser på stedet og med å ivareta de pårørende, sier operasjonslederen.

Ulykken skjedde ved Dovre. Både bakkeressurser og helikoptre har bidratt i søket siden tirsdag.