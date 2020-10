– Heldigvis er det ingenting som blir avgjort på papiret

Se alle kampene i Fjordkraft-ligaen direkte på TV 2 Sumo!



Her er kapteinene og trenerne sine svar i tilfeldig rekkefølge. Spørsmålet var:



Hvem tror du blir topp tre i Fjordkraft-ligaen denne sesongen?



Vålerenga:



Trener, Roy Johansen:



Stavanger er jo store favoritter slik jeg ser det. Så er det Storhamar bak der. Så kommer vi og et kobbel av andre som kan ta 3. plassen. Det blir jevnt om plassene bak de to. Der håper vi å være med.



Kaptein, Tobias Lindström:



Jeg tror Stavanger, Vålerenga og Storhamar i den rekkefølgen. Stavanger har en god stall med tyngde og har beholdt mye fra forrige sesong. De har også fått inn mye bra. De blir tøffe, men ikke umulige. Tror det blir tett blant topp tre. Troppen vår ser veldig interessant ut også. Vi har potensial til å gjøre det veldig bra.



Grüner:



Trener, Morten Elverud:



Jeg tror Stavanger Oilers vinner. Det er vanskelig for de andre lagene å matche Stavangers økonomiske muskler i lagbygging. Så tror jeg det blir ganske jevnt bak Oilers. Men jeg tror Storhamar tar 2. plassen med Vålerenga rett bak der. Og det kan være de to lagene bytter plass også. VIF ser sterke ut, så veldig usikker på 2. og 3. plassen.



Kaptein, Håvard Steen:



Det ser sterkt ut i Stavanger og på Hamar. Så tror jeg faktisk Lillehammer kan bite godt fra seg. Så jeg tror: 1. Stavanger, 2. Storhamar og 3. Lillehammer. Men 3. plassen er veldig åpen. Her kan flere lag melde seg på som for eks. Vålerenga og Frisk Asker.



Narvik:



Trener, Mikael Kvarnström:



Nei det har jeg ikke tenkt så mye på. Jeg har aldri brukt å tippe slike ting og lar det ligge til de virkelige ekspertene.



Hva med eget lag?



Jeg synes det ser ok ut for oss. Vi har et par spillere ute med skade men ellers ser det bra ut. Sesongoppkjøringen her oppe i nord blir annerledes. Vi har hatt fire kamper mot to Kiruna-lag og to kamper mot Lillehammer i oppkjøringen. Det koster for oss å dra sørover å spille treningskamper, så vi har prioritert å bruke de pengene på andre ting.



Kaptein, Casper Santanen:



Veldig vanskelig å si når vi ikke har møtt noen utenom Lillehammer i oppkjøringen. Men jeg tror Stavanger kommer til å vinne. Videre tror Vålerenga blir nr. 2 og Storhamar nr. 3. Men det blir jevnt bak Stavanger.



Stavanger Oilers:



Trener, Todd Bjorkstrand:



Vålerenga, Storhamar og Stavanger. Det vil stå mellom de lagene. Vi i Oilers er veldig klare for å spille obligatoriske kamper nå. Det har vært en lang periode og sommer etter at sesongen ble stoppet tidlig pga. koronapandemien. Og vi får en skikkelig åpning mot Storhamar. Disse kampene blir alltid spennende og intense.



Kaptein, Dennis Sveum:



Helt ærlig så har jeg ikke fulgt med på noe som helst av treningskamper. Jeg vet bare hva vi gjør. Men det er jo alltid Storhamar, Vålerenga, Frisk og oss som folk regner med skal være i toppen. For vår egen del har vi den forventningen til oss selv at vi skal vinne hvert år og derfor vil jeg si at vi vinner. Det presset har vi levd med i alle år og det går helt fint. Hvis jeg skal tippe basert på følelsen sier jeg Vålerenga på 2. plass og Storhamar på 3. plass.



Sparta:



Trener, Sjur Robert Nilsen:



Jeg tror det blir en veldig jevn serie og det er vanskelig å plukke ut tre lag. Jeg er ganske sikker på at Vålerenga vil være i topp 3.



Kaptein, Niklas Roest:



På papiret synes jeg de tre lagene som ser sterkest ut per dags dato er Vålerenga, Stavanger og Storhamar. Men heldigvis er det ingenting som blir avgjort på papiret.



Stjernen:



Trener, Lasse Fjelstad:



Det er vanskelig å si noe om da jeg foreløpig bare har sett lagene på papiret stort sett. Men ut i fra det: 1. Stavanger Oilers: De er favoritter. Tror det blir mye av det samme som forrige sesong. Da de var best med god margin. 2. Vålerenga: Alltid veldig solide og har fått inn mer offensiv kraft. 3. Lillehammer: De har stabilisert seg rett bak toppen de siste årene og har gjort spennende signeringer i høst.



Kaptein, Andreas Heier:



Stavanger Oilers på 1. plass. Men det er åpent om de to neste plassene. Men jeg tipper Storhamar og Vålerenga som med en ny arena er ekstra lystne på å hevde seg. Jeg tror det blir en veldig jevn sesong.



Storhamar:



Trener, Anders Gjøse:



Jeg tror topp tre blir: 1. Vålerenga, 2. Stavanger, 3. Storhamar. Jeg tror dette kommer til å bli veldig jevnt. Det er mange som har styrket stallen. Lillehammer ser bra ut, Stjernen ser spennende ut og Frisk vil alltid være der. Jeg tror dette blir jevnere enn på lenge.



Kaptein, Patrick Thorsen:



Jeg synes det er to lag som stikker seg ut i toppen. Stavanger og Vålerenga. De har begge gjort gode forsterkninger til allerede sterke tropper, noe som gjør dem til favoritter. Bak de to lagene er det litt mer åpent om 3. plassen. Både Frisk, Sparta, Lillehammer og Stjernen er spennende. Og vi i Storhamar er ganske bra rustet. Så hvis jeg skal lage en sånn topp 3 blir det slik: 1. Vålerenga, 2. Stavanger og 3. Storhamar.



Frisk Asker:



Trener, Jan André Aasland:



1. Stavanger, 2. Storhamar, 3. Vålerenga. Stavanger var overlegne forrige sesong. De har klart å beholde de utenlandske spillerne og Tommy Kristiansen har et par år igjen. Jeg tror de to andre lagene har bredere tropper enn oss og de har med det litt mer å gå på over hele sesongen. Storhamar har beholdt Ahlholm og Thoresen som er toppscorere. Vålerenga ser også veldig sterke ut og har stor bredde. Spesielt etter at Wade Murphy og Sondre Olden kom inn.



Kaptein, Anders Bastiansen:



1. Storhamar. De har brukt en god del penger. 2. Stavanger som har nesten samme lag som forrige sesong. Den siste plassen er veldig åpen. Jeg håper at det er vi som tar den, men ser jo også at Lillehammer har kjøpt mye nytt og bra. Jeg tror det kan bli en veldig jevn og spennende serie.



Manglerud Star:



Trener, Dave Livingston:



1. Stavanger, 2. Storhamar, 3. Vålerenga



Kaptein, Joachim Engebråten Hermansen:



Jeg tror Stavanger blir nr. 1. De er sterke som alltid og har en solid stamme. De var i tillegg overlegne forrige sesong. Videre tror jeg Storhamar blir nr. 2. Med Patrick Thoresen og Rasmus Ahlholm som to av de beste spillerne i ligaen. På 3. plass tror jeg Vålerenga kommer. De ser sterke ut nå med blant andre Sondre Olden som en av de beste løperne i serien.



Lillehammer:



Trener, Pär Torstensson:



Jeg sier Stavanger, Vålerenga og Lillehammer. Jeg tror det kommer til å bli en tett og jevn serie. Stavanger ser gode ut på papiret, men tror det er flere lag som kan hamle opp med dem denne sesongen enn i fjor. Det blir tettere og jevnere enn forrige sesong, tror jeg. Vi får en tøff åpning mot Stjernen hjemme. Men vi vet hva vi må jobbe med og hva vi er gode på, så vi er klare for sesongstart.



Kaptein, Nick Dineen:



Det tror jeg blir Stavanger, Lillehammer og Vålerenga. Oppkjøringen har jo ikke vært slik den pleier for noen av lagene. Vi startet i tillegg litt seinere enn de andre men vi føler vi er der vi skal være. Vi gleder oss til å komme i gang med sesongen.