Nyrike Bodø/Glimt med bud på Stabæk-profil

Med godt over 50 millioner inn på bok etter salget av Jens Petter Hauge til AC Milan, har serieleder Bodø/Glimt plutselig en del mer penger å bruke på å forsterke stallen.

Søndag ettermiddag melder Nettavisen at Glimt har lagt inn et bud på Hugo Vetlesen. TV 2 sitter på de samme opplysningene.

Bekrefter interesse

U21-landslagsspilleren har, til tross for sin unge alder, blitt en bærebjelke for Stabæk. Han har allerede spilt 69 kamper i Eliteserien og blitt lagt merke til av langt større klubber.



Og uten at han ville kommentere klubber, bekreftet Stabæk-sportsssjef Torgeir Bjarmann at det var stor interesse rundt Hugo Vetlesen før lørdagens kamp mot Sarpsborg 08.

– Hugo er en ung, meget god spiller som det er naturlig at andre klubber er interessert i. Men foreløpig er fokuset vårt på kampen i morgen. Hugo skal være med der, og så får vi se om noe skjer inn mot overgangsvinduet, sier Bjarmann til TV 2.

Bjarmann går trolig ei travel helg i vente: I tillegg til at det er konkret interesse rundt Hugo Vetlesen, er Stabæk i ferd med å selge Andreas Hanche-Olsen, ifølge Budstikka. TV 2 har tidligere omtalt at det også er interesse for Emil Bohinen.

Har kontrakt ut neste år

Selv melder Vetlesen at hans fokus er på å spille Stabæks kamper. Han ønsker ikke å bidra til spekulasjoner, og vil derfor ikke svare på om det i det hele tatt er aktuelt med en overgang til Bodø/Glimt.

Da Hugo Vetlesen forlenget kontrakten sin i 2018, skrev Budstikka at Stabæk i den forbindelse hadde avslått et bud på rundt 10 millioner kroner fra en utenlandsk klubb på Vetlesen.

Han forlenget i stedet kontrakten med Stabæk ut 2021-sesongen. Det betyr at Stabæk enn så lenge sitter på gode forhandlingskort med tanke på å forhandle fram en overgangssum for Vetlesen.

Vetlesens agent Bjørn Tore Kvarme har ikke besvart TV 2s henvendelse om saken. Det har heller ikke sportssjef i Glimt, Aasmund Bjørkan.