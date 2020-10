Kamp flyttet – Klopp er misfornøyd

Søndag kl. 20.15: Se Aston Villa-Liverpool på TV 2 Sport Premium eller Sumo!

Fredag kunngjorde Premier League kamptidspunktene for den femte serierunden. Der ble Everton-Liverpool plukket ut som tidligkampen lørdag 17. oktober, altså klokken 13.30 norsk tid.

Noe som ikke faller i smak hos Jürgen Klopp.

– Premier League og tv-selskapene gir oss en utfordring. For de bryr seg bare ikke om at spillerne har kamp natt til onsdag i Peru. De synes fortsatt at det er en god idé at vi spiller ganske tidlig på lørdagen, sier Liverpool-manageren under en pressekonferanse fredag.

– Hadde vært fint med litt mer hjelp

Klopp sikter til at tre av hans viktigste spillere skal til Sør-Amerika for å spille VM-kvalifisering i den kommende landslagspausen.

Det er snakk om Alisson Becker, Fabinho og Roberto Firmino. Med kamp natt til onsdag europeisk tid, blir det travelt når de skal komme seg hjem i tide til Merseyside-derbyet.

– Hvis de skal ta et vanlig fly, kommer de hjem fredag ettermiddag. Og vi spiller i tolv-tiden (engelsk tid) på lørdagen mot Everton, sier Klopp.

– Supportere fra andre klubber sier at «du klager konstant», men jeg klager ikke. Jeg vet at det er vanskelig. Men her, i sitt eget land, bryr ikke Premier League eller tv-selskapene seg. Som fotballklubb er vi alene i den situasjonen. Vi må sørge for at vi får spillerne hjem så raskt og trygt som mulig. For ingen hjelper deg. Det er ikke slik at fotballforbundet sier at de kan betale privatfly, eller noe sånt, poengterer tyskeren.

Han antyder dessuten at det gir kort tid til å ta en koronatest før Merseyside-derbyet.

– De kommer fredag, og så må vi se om de får tatt en test og om vi får resultatet til lørdagen etter det. Det er veldig vrient. Vi prøver å gjøre alt for at de skal komme hjem så trygt som mulig. Men fra tid til annen hadde det ikke vært så gale med litt mer hjelp, sier han.

Kapteinen tilbake

Klopp hadde også noe positivt å melde under fredagens pressekonferanse. Jordan Henderson er tilbake i trening, og kan være aktuell for kamptroppen til søndagens møte med Aston Villa, skriver Liverpool på sine nettsider.

