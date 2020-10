Lampard med kjølig svar til Mourinhos forklaring

Lørdag kl. 13.30 møter Chelsea Crystal Palace i en TV 2 Sumo-sendt kamp. Etter en lite imponerende sesongstart, er presset stort på Frank Lampard og hans dyrekjøpte elever.

Tirsdag kveld ga Chelsea bort en 1-0-ledelse og røk ut på straffer mot José Mourinhos Tottenham. Slikt svir, ikke bare er lagene London-rivaler, managerene har også en fortid sammen i Chelsea.

Like etter Chelsea tok ledelsen tirsdag, kom det til munnhuggeri mellom Mourinho og Lampard på sidelinjen. Etterpå sa Mourinho at han bare ga råd til Lampard, som en erfaren manager til en yngre.

Portugiseren hevder han bare påpekte overfor Lampard at han ikke hadde sett ham så aktiv på sidelinjen da laget lå under 0-3 for West Bromwich i kampen før, og at det er når man taper at spillerne trenger dem.

Kjølig svar

På en pressekonferanse fredag ga Lampard ifølge Sky Sports sitt kjølige svar til den forklaringen:

– Jeg tror ikke noen bemerkninger på sidelinjen kan kalles råd. De kan kanskje bli pakket inn som råd etter kamp om du har klart å komme tilbake i kampen og vunnet på straffer. Jeg tror ikke hendelsen med José var i nærheten av at han ga råd.

Og han fortsatte:

– På sidelinjen, hvis du prøver å være en som oppfattes som arrogant, eller spille en rolle, da kan det bli uekte og kjedelig. Slikt gjør ikke jeg. Jeg reagerer som jeg føler for. Folk skal ikke forvente at vi ikke blir revet med i øyeblikket.

Ber om perspektiv

Men tilbake til Chelseas sesongstart. Lampard understreket at han ikke kommer til å starte noen krangel på sidelinjen med Palace-manager Roy Hodgson (73), som han har stor respekt for.

Men Chelsea trenger sårt en seier nå for å stilne kritikerne.

Presset er enormt på klubben etter at de har handlet stjernespillere for godt over to milliarder kroner. Lampard ber likevel kritikerne om å ha litt perspektiv på sesongstarten.

– Vi vant borte mot et veldig godt Brighton. Mot de regjerende mesterne Liverpool tapte vi etter å ha spilt med ti mann i en omgang. Mot WBA var det tre personlige feil som forårsaket baklengsmålene. Likevel klarte vi ett poeng.

Lampard pekte også på at spillerne nå begynner å komme i kampform, bli skadefrie og mer samspilte dag for dag.

Mot Crystal Palace blir ikke nyinnkjøpte Hakim Ziyech spilleklar, men Christian Pulisic er tilbake i kamptroppen etter sin strekkskade. Thiago Silva sto over mot Tottenham og skal være skadefri, mens venstreback Ben Chilwell er høyaktuell til å starte etter at han spilte OK i chelseadebuten mot Tottenham.

800-millionersmannen Kai Havertz fikk også hvile i ligacupen. Han har ikke klart å prege kampene ennå, men en vraking av ham virker å sitte langt inne for Frank Lampard. Landsmannen Timo Werner jakter på sin første scoring i Premier League for de blå.