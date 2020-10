Trump møtte 100 personer i går – driver omfattende smittesporing

Donald Trumps presserådgiver Hope Hicks fikk korona-symptomer i presidentens nærvær allerede onsdag. Likevel møtte Trump rundt 100 personer under et arrangement torsdag.

Ifølge New York Times drives det nå en omfattende smittesporing rundt president Donald Trump, etter at han og Melania Trump testet positivt for covid-19 fredag.

Trumps pressesjef Hope Hicks fikk ifølge avisen symptomer på koronaviruset allerede onsdag, og Trump var sammen med henne da, men presidenten reiste likevel på et valgkamp-arrangement i New Jersey torsdag.

Møtte 100

Under arrangementet skal presidenten ha møtt rundt 100 mennesker. Trump skal også ha virket sliten denne dagen.

Det hvite hus driver nå en omfattende smittesporing for å finne ut av hvem presidenten og hans kone var i kontakt med i dagene før den positive testen.

Samtidig er presidenten og førstedamen i isolasjon i det hvite hus.

Presidenten skal foreløpig kun ha lette symptomer på covid-19-sykdom, som minner om forkjølelse.

Samtidig har hans sønn Barron og datter Ivanka testet negativt for covid-19. Det samme har visepresident Mike Pence og hans kone Karen.

– Dramatisk

Hans Olav Lahlum mener koronasmitten kan virke negativt inn på valgkampen for presidenten.

– Det er en måned igjen til valget, han ligger dårlig an og hadde en dårlig uke før dette. Debatten ble ikke den oppturen han hadde håpet på. Det er virkelig dramatisk, sier Lahlum.

Han legger til at helseutfordringer for en av kandidatene kan gi en fordel for motkandidaten.

– Og med tanke på at han har fått koronaviruset, blir dette spesielt. Det kommer til å virke negativt for Trump, fordi han har bagatellisert viruset, og ikke tatt hensyn til seg selv og andre.