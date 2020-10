Havnet i 70-årslag og var full foran mentor - slik jukset Farmen-deltagerne

GOD KVELD NORGE (TV 2): Under den fjerde uka av «Farmen»-innspillingen fikk produksjonen vite at syv av deltagerne hadde brutt reglene, blant annet ved å ro ut til andre hytter for å få vin og mat.

Tidligere i år ble det kjent at hele Farmen-produksjonen måtte stoppes etter at flere av deltagerne hadde forlatt gården og møtt utenforstående. Dette er ikke bare brudd på reglene på gården, men også de nasjonale korona-restriksjonene.

God kveld Norge kan i dag avsløre at helt siden uke én har deltagere rodd ut til andre hytter i området, og fått servert mat og drikke. De har også lånt mobiltelefoner så de kunne ringe hjem.

På et tidspunkt havnet noen av deltagerne i et 70-årslag, hvor de drakk seg fulle. En av deltagerne skal ha vært beruset da mentor kom med ukesoppdraget.

– Jeg er uskyldig

Hele syv av deltagerne har tatt del i den omfattende juksinga. Da Farmen-deltager Karianne Vilde Wølner (26) gjestet God kveld Norge sitt studio, hevdet hun sin uskyld, men visste om regelbruddene.

– Vi hadde fått med oss at noen dro på hytter og fikk alkohol, men vi visste ikke hvor stor greia hadde blitt, sier Wølner, som valgte å bli igjen på gården da de andre dro ut.

– Altså, hvorfor skal jeg gidde å møte andre mennesker da jeg koste meg der inne?

Hun forteller at noen av deltagerne havnet på fest på en av hyttene.

– Det er noen som feirer 70 år eller noe, så de får en masse alkohol, sier Wølner.

FULGTE REGLENE: Karianne Vilde Wølner (26) sier hun var en av dem som ikke brøt reglene. Foto: Alex Iversen/TV 2

Hun forteller videre at en av deltagerne sjangler dritings inn på gården, og da skjønner produksjonen hva som har skjedd. Da de forstår omfanget stanses innspillingen, og alle sjefene kom inn.

– Vi måtte sitte på en stol, og alle sitter rundt, og vi ble spurt ut. Jeg husker at jeg ble så sur, for tenk om det ødelegger sjansene til de som ikke jukset, tenk om vi måtte stoppe hele Farmen fordi noen tullinger har dratt på hyttetur, sier en frustrert Wølner.

– Jeg var så forbanna, men jeg sitter og smiler fordi jeg vet at jeg ikke har gjort noen ting. Jeg er en av de få som har god samvittighet, så jeg har det bra med meg selv, men er redd for at vi må stanse alt sammen, fortsetter hun.

Mads Hansen: – Skuffet

God kveld Norge har vært i kontakt med programleder Mads Hansen, som sier at han ble oppringt en fredagskveld i august.

– Jeg fikk spørsmål om jeg hadde planer i kveld og i morgen, da skjønte jeg at det var noe. Da hadde de stengt ned produksjonen og var i gang med å snu alle steiner, forteller programlederen.

IRRITERT: Programleder Mads Hansen gikk i bresjen for at det måtte bli konsekvenser. Foto: Espen Solli

Hansen dro inn til gården, og da han skjønte omfanget begynte han å tenke på sanksjoner.

– Jeg var en sterk forkjemper for at det måtte få konsekvenser. At jeg skulle komme inn å gi dem en skjennepreken var ikke nok, sier Hansen, som da satte i gang en diskusjon med produksjonen og TV 2.

Han legger ikke skjul på at det var skuffende, og da han til slutt gikk inn til deltagerne var det ikke med det vanlige smilet i munnviken.

– Jeg ble skuffa, og det var en strengere Mads Hansen enn det folk er vant med å se. De har fått denne sjansen på Farmen, også velger dem å sette hele sesongen på spill. Produksjonen har tatt koronareglene seriøst ved å bruke munnbind, holde avstand og sitte i karantene. Jeg var irritert, avslører Hansen.

Programredaktør: – Alle ble testet

I en mail til God kveld Norge så bekrefter programredaktør Kathrine Haldorsen at deltagerne har vært i kontakt med utenforstående. Torsdag 13. august stengte de ned produksjonen og samlet deltagerne.

– De fikk streng beskjed om at en forutsetning for å starte opp produksjonen igjen var at de la alle kort på bordet, så vi fikk den informasjonen vi trengte for å vurdere hvor stor risiko de hadde utsatt seg selv og produksjonen for. Og hvilke tiltak vi skulle iverksette, sier programdirektøren.

Hun bekrefter at syv av deltagerne ved fire ulike tilfeller brøt reglene for smittevern. Hun bekrefter også at de har fått mat, drikke og lånt telefoner.

- Etter råd fra kommunelege, og iverksettelse av ytterligere tiltak for smittevern, ble produksjonen gjennopptatt etter 24 timer. Det var nullsmitte i regionen på dette tidspunktet, og med de forsterkede tiltakene som ble iverksatt, mente kommunelegen det var forsvarlig starte opp igjen. Alle deltagerne ble også corona-testet, svarene på prøvene kom tilbake negative 19. august, sier Haldorsen.

Får konsekvenser

SKUFFET: Programdirektør i TV 2, Kathrine Haldorsen, er svært skuffet over deltagerne. Foto: Eivind Senneset/TV 2

Haldorsen presiserer at å delta på Farmen er frivillig, og produksjonen bygger i stor grad på tillit mellom de som lager programmet og de som er med.

– Gitt situasjonen med Covid-19 er vi svært skuffet over at enkelte deltagere valgte å bryte reglene for smittevern, og dermed sette hele produksjonen i fare for å bli stengt ned permanent hvis noen ble smittet, forklarer Haldorsen, og fortsetter:

– Vi oppfattet dette tillitsbruddet som så alvorlig at det måtte få konsekvenser for dem, i programmet. Hva dette blir kan seerne se i programmet som vises i morgen kveld, sier programdirektøren.

