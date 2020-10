Praten rundt middagsbordet ga Frp-profilen en skikkelig vekker

For snart to år siden flyttet Solvik-Olsen med familien til USA. Kona hadde fått jobb ved et sykehus i Alabama, og det ble starten på en ny tilværelse.

Den tidligere samferdselsministeren har bodd i USA en gang før som student.

Men nå var det Trumps USA som møtte ham og familien.

– Det er nok en litt annen stemning nå med Trump. Ting er mer polarisert, og det er mer mistenksomhet mellom ulike grupper enn det var da jeg bodde der på 90-tallet, sier Solvik-Olsen i TV 2-programmet Presseklubben.

Nedtur

Det nesten to år lange oppholdet i «Trump-land» har også gitt ham større forståelse av det amerikanske samfunnet – og for dem som velger å stemme på Donald Trump.

– For mange av dem som bor i Midtvesten, der jeg var, så har det vært stor fraflytting, industriarbeidsplasser har forsvunnet – og folk opplever at huset som de har bodd i i 50 år, ikke har noen verdi, fordi det ikke bor noen i nabohusene.

– Forstår de godt

Solvik-Olsen sier Trump oppleves som en redningsmann for mange av de velgerne.

– Jeg forstår veldig godt at folk som føler at de har tapt alt, tenker at det endelig kommer en som er villig til å ta kampen mot Kina og sette amerikanske interesser først, sier han og fortsetter:

– Og det er vanskelig for oss nordmenn, som selv under korona opplever at verden er trygg, å sette seg inn i situasjonen for mange amerikanere.

En spesiell samtale

Men Solvik-Olsen er også uroet over splittelsen mellom folk i det amerikanske samfunnet nå.

Han husker spesielt godt én episode da han var i et middagsselskap.

I selskapet fortalte han om sin politiske bakgrunn fra Norge, og praten kom raskt over på amerikansk politikk. Da fikk Frp-politikeren spørsmål om hva han syntes om president Trump.

– Nesten før jeg fikk svart, sa hun: «Du må huske at den forrige presidenten vi hadde, Obama, var jo en muslimsk spion fra Afrika», forteller han.

– Litt sjokkert

Uttalelsen ble en vekker for den erfarne politikeren om hvor store motsetningene er i USA nå.

– Da tenker jeg: Hvordan er det mulig å diskutere sak når mistenkeligheten og mistroen til motparten er så dyptliggende som den er?

– Så jeg ble jo litt småsjokkert når folk kommer med en sånn påstand.

Trump-velger?

Nå har Solvik-Olsen og familien flyttet hjem igjen til Norge. Og han følger spent med på den amerikanske presidentvalgkampen fra sidelinjen.

– Kunne du ha stemt på Trump?

– Det vet jeg ikke, fordi jeg ikke vet hvordan situasjonen min hadde vært hvis jeg hadde bodd der. Men jeg skulle gjerne ha stemt på Ronald Reagan igjen, sier han med et smil.

