Liverpool solgte stortalent

Rhian Brewster er klar for Sheffield United. Det bekrefter Yorkshire-klubben på sine nettsider.

– Det er et av landets heteste talenter. At han signerer permanent her, er fantastisk for alle de involverte, siteres manager Chris Wilder av klubbens nettsider.

20-åringen har bøttet inn mål for aldersbestemte landslag, og har lenge vært ansett som et av de største talentene i Liverpools ungdomsavdeling.

Veien til førstelaget har imidlertid vært lang. Brewster, som for et par sesonger siden ble satt tilbake av en alvorlig skade, har bare fått fire offisielle førstelagskamper for Merseyside-klubben. Ingen av dem har vært i Premier League.

Flere britiske medier melder at Liverpool får 23,5 millioner pund for den unge spissen. Det utgjør 282 millioner kroner etter dagens kurs. Sheffield United bekrefter ikke summen, men skriver at de har satt ny overgangsrekord.

Skulle Brewster slå til i sin nye klubb, vil Liverpool ha muligheten til å hente ham tilbake. Ifølge The Times har klubben sikret seg en tilbakekjøpsklausul som gjelder for 20-åringens tre første sesonger i Sheffield United. Summen er ukjent. I tillegg vil de få 15 prosent ved et eventuelt videresalg, skriver avisen.

Brewster er det andre stortalentet Liverpool selger dette overgangsvinduet. Forsvarsspilleren Ki-Jana Hoever (18), som har fått flere sjanser for førstelaget i cupene, har gått til Wolverhampton.

I Sheffield United er utsiktene for førstelagsspill langt lysere for Brewster. Yorkshire-klubben har slitt tungt foran mål. Verken Oli McBurnie, Lys Mousset, Billy Sharp eller David McGoldrick har vist seg som notoriske målscorere på Premier League-nivå.