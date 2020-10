Luftfartstilsynet truer SAS med millionbøter

Pandemien har ført til en rekke kanselleringer for flyselskapene, så mange at det ikke har vært mulig for dem å overholde fristen for tilbakebetaling.

I en pressemelding fredag ettermiddag skriver Luftfartstilsynet at de så langt har konsentrert seg om SAS, Norwegian og Widerøe.

Basert på tilbakemeldinger de har fått fra selskapene, sier tilsynet at det er forskjell i hvor mye arbeid som gjenstår før de er i mål.

– Widerøe har opplyst at de nå har få restanser på sine utbetalinger, og Norwegian har varslet at de skal være a jour innen utgangen av oktober. Luftfartstilsynet har bedt de to selskapene holde oss oppdatert om situasjonen endrer seg, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad i en pressemelding.



SAS har fått en frist til innen utgangen av november med å innfri alle utestående refusjonskrav.

– Om SAS ikke overholder denne fristen, vil det påløpe en tvangsmulkt pålydende én million kroner pr. måned fra og med 1. desember, sier Kobberstad.

– Dersom pålegget ikke er etterkommet innen februar 2021 vil Luftfartstilsynet vurdere om månedsbeløpet skal økes. Tvangsmulkt vil også bli vurdert for de andre selskapene dersom de ikke følger den tidsplanen de selv har skissert overfor Luftfartstilsynet, uttaler Kobberstad.