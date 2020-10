Sønn siktet for forsettlig drap på sin mor

Politiet har endret siktelsen til sønnen som ble pågrepet etter at moren ble funnet død i Trondheim i september. Mannen er nå siktet for forsettlig drap.

9. september ble en 33 år gammel mann pågrepet på Ugla i Trondheim og siktet for å ha forårsaket dødsfallet til sin mor.

På bakgrunn av Trøndelag politidistrikts etterforskning så langt endrer nå påtalemyndigheten siktelsen fra grov kroppsskade med døden til følge til forsettlig drap, skriver politiet i en pressemelding.

– Tekniske funn og siktedes egen forklaring ligger til grunn for at siktelsen nå endres. Vi mener at siktede har utsatt sin mor for dødelig, stump vold, sier påtaleansvarlig i saken Aleksander Tokle ved Trøndelag politidistrikt.

– Overrasket

At politiet endret siktelsen kom overraskende på klienten, forteller hans forsvarer.

– Vi ble veldig overrasket av dette, men vi tar det til etterretning. Politiet får bestemme hva de mener er riktig lovanvendelse, sier Torfinn K. Svanem.

Den siktede mannen nekter straffskyld.

– Han har kommet med en forklaring på hva som skjedde og hvorfor han nekter straffskyld etter siktelsen. Han har hele tiden opprettholdt sin forklaring og står ved det, sier Svanem.

Forsvareren forteller at mannen er svært preget.

– Han har det fortsatt veldig tungt, sier Svanem.

33-åringen vil begjære seg løslatt i neste fengslingsmøte, opplyser forsvareren.

Varetektsfengslet

Den siktede mannen er foreløpig varetektsfengslet fram til 9. oktober. Han har brev-, besøks- og medieforbud.

– Han har vært i to avhør og forklart seg. Han samarbeider med politiet, sier Tokle til TV 2.

Strafferammen på forsettelig drap er fengslet fra åtte til tjueen år.