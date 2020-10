Norsk gulloppskrift svekkes: – River oss i håret

Siden 2006 har Olympiatoppen lagret over 9000 unike skitester i en egenutviklet database, men med det ventede fluorforbudet er over tusen tester ubrukelige.

– Når vi er ute å tester ski river vi oss i håret fordi vi ikke har den samme kompleksiteten i produktutvalget, sier smøresjef for skiskytterne, Tobias Dahl Fenre, til TV 2.

De siste sesongene har skiskyttersmørerne levert ski i ypperste verdensklasse, men nå frykter smøresjefen at det ventede fluorforbudet kan medføre at smørerne ikke lenger kan levere fra seg like gode ski i fremtiden uten flourprodukter.

– Det er mye som tyder på at fluor er vanskelig å erstatte og de egenskapene vi har hatt i skismøring kanskje aldri kommer tilbake på det samme råe nivået.

Smøretraileren er allerede støvsugd og demontert i forkant av årets sesong for å fjerne fluorrester, og Fenre innrømmer at den nye flourfrie hverdagen er krevende.

– Det er enkelt å smøre fluorfritt, men produktene er helt annerledes fordi vi har brukt fluor i alle produktene vi har hatt i traileren frem til nå. Hele jungelen av produkter er helt nytt. Vi må begynne helt på nytt, fortsetter Fenre.

Smøresjefen anslår at over 1000 ulike smøreprodukter som de hadde til rådighet i fjor er redusert til fattige 25-30 produkter drøye 40 dager før sesongstart. Det gjør livet surt for smørerne.

– Fluor er det råeste stoffet vi kan putte på skien, og floursmøring er som selve glasuren på kaken og som videre blir gliden på skien, sier Fenre og forklarer skismørningsuksessen til Norge som en innholdsrik kake.

– Selve kaken er alt det arbeidet og systemet som vi har bygget opp i Norge. Personene som jobber i smøreteamet, kunnskapen de har og dialogen med skifabrikantene.

Prestisjeprosjekt

Èn av ingrediensene i kakesammenligningen til Fenre er et samarbeidsprosjekt i regi av Olympiatoppen. Siskyttersmørerne samarbeider med smøreteamene i langrenn, kombinert og hopp.

Prestisjeprosjektet, hvor teamene utveksler informasjon og har en felles testdatabase, ledes av fagansvarlig for utstyr og teknologi ved Olymiatoppen, Felix Breitschädel, og Knut Nystad.

– Databasen vi har er som utøvernes treningsdagbok, forklarer Breitschädel til TV 2.

– Det er nok over 9000 tester totalt nå, men det et er vanskelig å si hva som er aktuelt lenger. Produkttester med fluor var veldig interessant tidligere, men de blir ikke like relevant i tiden fremover, fortsetter han.

Prosjektet heter "Ski 2022" og Breitschädel jobber målrettet for å sikre best mulig ski i de klimatiske forholdene som venter i vinter-OL Beijing, mens smøreteamene kontinuerlig jobber inn mot verdenscuprenn.

"Ski 2022" er en videreføring fra "Ski 2018" som sørget for 21 OL-medaljer i Pyeongchang, hvorav syv gull. Siden den gang er også hopp inkludert i prosjektet.

Databasen fungerer som et digital bibliotek hvor smøreteamene kan se ulike vurderinger for diverse skitester over hele verden på forskjellige destinasjoner, forskjellige snøtyper og ulike produkter.

Over tusen tester uvalide - likevel 40 millioner løsninger

Nå fører imidlertid fluorforbudet til at omtrent 1350 av testene ikke lenger er valide og de må delvis bygge databasen fra scratch med fremtidens produkter.

– Databasen vil hjelpe oss nå, men vi har utrolig mange tester som ikke har verdi lenger, sier Fenre.

Prosjektleder Breitschädel har sett excel-tabeller med skitester som går over 20 år tilbake, men de siste 14 årene har Olympiatoppen har lagret alle i en egenutviklet database som stadig har vokst seg større.

Han mener at databasen fortsatt vil utgjøre en viktig del for de ulike smøreteamene i vinteridrettene.

– Vi har testet flourfrie produkter de siste årene også. Og vi har har gjort oss noen erfaringer de siste årene, så alt har ikke vært bortkastet, i tillegg blir det lettere å jobbe videre med nye produkter, fastslår Breitschädel og eksemplifiserer:

– Det er noen parameter man må forholde seg til. Det er for eksempel ulike snøtyper, ulik sliping og ulike rekkefølge av hvordan produktene påføres.

– Hvis man kombinerer alt dette med hverandre kan man ende med 40 millioner smøreløsninger. Det sier seg selv når man tester åtte par ski i forkant av konkurranser at man ikke kan teste alt - så det lønner seg å ha en database i grunn.