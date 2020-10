Siktede hevder han ikke var der fordi han plukket fleinsopp

Mannen som er siktet for å uaktsomt ha forårsaket brannen i Åndalsnes er fengslet i to uker. Politiet utelukker ikke at siktelsen kan utvides.

Torsdag brant det kraftig i et leilighetskompleks på Åndalsnes. På ettermiddagen ble en mann pågrepet og siktet. Han ble fredag varetektsfengslet i Romsdal tingrett.

I fengslingskjennelsen kom det frem at mannen var beboer i bygget som brant. Retten finner det sannsynliggjort at liv kunne gått tapt i brannen.

Politiet har siktet mannen for uaktsomt å ha forårsaket brannen. Det kan likevel endre seg, sier politiinspektør Knut Meek Korneliussen til TV 2.

– Vi har grunn til å tro at det er gjort noe straffbart, og det er grunn til å tro at det i det minste er gjort med uaktsomhet. Foreløpig er etterforskningen på et sted hvor vi holder alle muligheter åpne, sier Korneliussen.

Han ønsker av hensyn til etterforskningen ikke å si noe om hva som var årsaken til brannen.

Hevder han har fleinsopp-alibi

Mannen har ikke erkjent straffskyld.

I kjennelsen kommer det frem at han hevder at han ikke var på adressen da det brant. Ifølge ham selv har han vært på skogtur for å plukke fleinsopp, og han mener han først fikk vite om brannen da han ble oppringt av en ansatt i kommunen.

Han ble varetektsfengslet med brev- og besøksforbud frem til 16. oktober i Romsdal tingrett.

34 mistet hjemmene sine

Boligene ligger i nærheten av Øran industriområde. 34 mennesker har nå mistet sine hjem.

To personer ble lettere skadd.

Brannen var under kontroll i 13-tide torsdag, og kommunen satte raskt en krisestab og har også opprettet et mottakssenter for beboere. Målet er å sørge for at de involverte får boliger så kjapt som mulig.

Det er hovedsaklig asylsøkere som bodde i bygget.