Skal vi danse-Nate var en mobber: – Ikke noe jeg er stolt over

Nathan «Nate» Kahungu (24) ble en mobber for å slippe å bli mobbet selv. Lørdag kveld dedikerer han dansen sin til de som ble ofre for hans dårlige oppførsel.

Lørdag kveld skal deltakerne i Skal vi danse fortelle historien om vendepunktet sitt gjennom dansen. For Nathan «Nate» Kahungu var dette da han og familien flyttet til fra Kongo til Sarpsborg da han bare var fem år gammel. 24-åringen forteller om en tøff tid på barneskolen.

– Det var en periode hvor jeg var den eneste som var mørkhudet på skolen, og da blir du lett et offer. Barn tenker enkelt: Jeg var annerledes, sier Kahungu til TV 2.

Et skjebnesvangert valg

Det er imidlertid ikke mobbeofferet Nate som blir fokuset i Kahungu og dansepartner Helene Spillings dans. Parets rumba til Imagine Dragons' «Demons» dedikeres nemlig til de Kahungu bidro til å mobbe på ungdomsskolen.

DEDIKERER DANSEN: Danseparet Helene Spilling og Nate Kahungu dedikerer denne lørdagens dans til dem Kahungu bidro til å mobbe på ungdomsskolen. Foto: Espen Solli / TV 2

I skillet mellom barneskolen og ungdomsskolen tok Kahungu et skjebnesvangert valg. Han kunne fortsette som offer, eller bli en mobber selv. Han valgte det siste.

– Det ble en forsvarsmekanisme for å komme meg unna. For det var jo ingen som mobbet de som mobbet. Jeg tok en enkel utvei rett og slett, erkjenner 24-åringen.

Uskyldig moro

Kahungu erindrer at han i begynnelsen tenkte at det hele var uskyldig moro.

– Jeg husker at jeg ofte sa til meg selv: «Nå er jeg jo bare morsom. Dette er jo bare kødd!». Men for motparten så er det ikke så banalt og enkelt som jeg skulle ha det til. I senere tid har jeg innsett at det jeg gjorde ikke kunne kategoriseres som noe annet enn mobbing, forteller han.

Kahungu forteller at det kun var snakk om verbal mobbing, men erkjenner at det var flere mobbeofre og gjentakende episoder.

– Jeg kan ikke ta det tilbake, men det er virkelig ikke noe jeg er stolt over, sier han.

«Han er alltid slem»

Like før han skulle begynne på ungdomsskolen fikk han imidlertid åpenbaringen. En bekjent hadde unnlatt å invitere ham til en fest, og da en bekjent av Kahungu spurte om å få ta ham med, kom svaret 24-åringen aldri glemmer.

– «Nei, for han er alltid så slem» var svaret. Det traff meg. Jeg ville jo ikke bli oppfattet på den måten. Det var ikke en slik fyr jeg ville være, sier Kahungu.

Derfra bestemte han seg for å ta grep og endre på måten han så og behandlet andre.

Har sagt unnskyld

24-åringen forteller at han til og med har fått anledning til å beklage oppførselen til noen av dem han mobbet.

– Det er virkelig noe jeg angrer på, og da må jeg være så pass voksen å si unnskyld til dem, sier han.

Lørdag kveld håper han at han når ut til dem han ikke har fått sagt unnskyld til, og at de ser at han har forandret seg.

– Jeg har sverget på å aldri bli en slik person igjen, og jeg prøver å unngå å menge meg med mennesker som snakker ned andre. Jeg blir fysisk uvel av baksnakking, og gjør alt jeg kan for å sørge for at de rundt meg har en positiv energi, avslutter Kahungu.

Se Skal vi danse lørdager klokken 19.30 på TV 2 og TV 2 Sumo.

Få med deg det som skjer i kulissene av Skal vi danse med Dansebobla på TV 2 Sumo.