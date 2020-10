Ingen «Skal vi danse»-deltakere har gjort dette før: – Kall det gjerne desperasjon

«Vi SKAL danse» heter TV-serien Kristin Gjelsvik og samboeren hennes, Dennis Poppe, skal lage til YouTube, der hun og de andre ustemte deltakerne skal lære mer dans.

– Kall meg gjerne desperat! Når man bare nekter å gi seg... Så satt jeg og tenkte: «Det er jo for galt å gi seg, selv om jeg er ute av konkurransen. Jeg har jo så lyst til å fortsette å danse.»

Ukentlig episode

Tankene begynte å spinne, og hun bestemte seg for å invitere de andre utstemte deltakerne til hva hun selv kaller en «loser group».

For å overholde koronareglene skal kjendisene fortsette å danse med sin utdelte dansepartner, og de skal holde god avstand på dansesenteret.

– Vi satser på å publisere en episode hver fredag, men vi vet jo ikke, plutselig har vi nok innhold til å publisere to episoder i uken, sier Gjelsvik lattermildt.

Det er Gjelsviks dansemakker, Catalin Mihu, som har skaffet et dansesenter til produksjonen.

– Ved å lage denne gruppen sammen med Kristin og de andre danseparene som ryker ut, så føler vi at alle får en mulighet til å fortsette å danse og lære mer, men viktigst av alt, så finner de dansegleden, sier Mihu til God kveld Norge.

Episodene vil bli publisert i sin helhet på YouTube-kanalen hennes, men de andre deltakerne vil også få innhold til Instagram og deres sosiale medier.

– Det er veldig lavbudsjett det her. Dennis skal filme og klippe i iMovie, men jeg tror det blir gøy, sier Gjelsvik.

Hun håper også at seerne vil bli bedre kjent med proffdanserne i YouTube-serien.

– Serien er først og fremst for samhold og «feelgood», men så tenker jeg også for proffdanserene sin del ... For eksempel min dansepartner, Catalin, er ny i «Skal vi danse». De er jo fantastiske mennesker som vi har fått se så alt for lite av. Ingen har fått tid eller mulighet til å bli kjent med dem, men de har så utrolig fine personligheter og mange fine historier. De har jobbet så hardt for å være der de er.

SAVN: Kristin Gjelsvik sier hun savner de andre deltakerne noe voldsomt. Foto: Espen Solli / Tv 2

Sorg

Bergensen må le av seg selv når hun forteller hvor utrolig trist hun ble da hun røk ut.

– For en sorg. Det høres helt spinnvilt ut for folk som ikke har vært med på «Skal vi danse» eller tilsvarende program. Denne reality-boblen er ikke noe å skimse av.

Det er nettopp denne sorgen som gjorde at hun ønsket å lage en slags «Skal vi danse»-spin off-serie.

– Vi skal ta imot de utstemte deltakerne med åpne armer!

Får støtte

Gjelsvik har fått med alle utstemte kjendiser og dansepartnere, med unntak av Øystein Solberg, som dessverre ikke kunne siden han er i Bergen for tiden.

Artist Fred Buljo og proffdanser Lillian Aasebø gleder seg til «Vi SKAL danse».

– Jeg bare elsker at du ikke har gitt deg med den dansingen, Kristin! Jeg gleder meg så sykt til å se fremgangen din i neste uke. Sees på dansesenteret, sier Aasebø i historiefunksjonen på Instagram.

VENNER: Kristin Gjelsvik roser dansepartneren Catalin Mihu, og sier hun er bitt av «dansebasillen». Foto: Espen Solli / Tv 2

Første gang

Dansingen skjer ikke i regi av TV 2, men pressekontakt for «Skal vi danse», Siril Vatne Meling, syns det er hyggelig å høre om Gjelsviks serie.

– Det er veldig hyggelig at de utstemte deltakerne er blitt så engasjert og glade i dansingen at de vil fortsette å danse på egenhånd, sier hun, og fortsetter:

– Det er flere tidligere deltakere som har fortsatt med dansingen etter at «Skal vi danse» var over, men det er så vidt vi kjenner til første gang de utstemte deltakerne har gått sammen om å leie et lokale for å danse sammen videre.