Visepresidentparet har testet negativt for korona

USAs Visepresident Mike Pence og kona Karen har testet negativt for koronaviruset.

Det melder Reuters på Twitter.

– Pence har testet negativt og har god helse, heter det i en kunngjøring fra Det hvite hus.

Nyheten kommer etter at Donald Trump og flere i hans nærhet testet positivt.

Ifølge Reuters kan Pence komme til å midlertidig overta som fungerende president i USA, dersom Trump blir alvorlig syk.

Fungerende president

I den amerikanske grunnloven beskrives det hvordan presidenten selv kan erklære seg ute av stand til å utføre sine plikter.

Dette gjøres ved at Trump skriftlig erklærer sin manglende evne til å fullføre sine plikter.

Visepresident Mike Pence vil da være fungerende president, inntil Trump skriftlig erklærer at han kan overta presidentoppgavene.

Grunnloven åpner også for at visepresidenten og et flertall av de øverste ministrene kan erklære presidenten som ute av stand til å utføre sine oppgaver. Denne muligheten kan være aktuell i en situasjon der presidenten blir svært plutselig syk.

Også i slike tilfeller er det visepresidenten som blir fungerende president, og dette gjelder også hvis presidenten dør. Hvis ikke visepresidenten har mulighet til å overta, er det lederen for Representantenes hus som blir fungerende president.

I karantene

Trump er i Det hvite hus og har sagt at han vil fortsette å jobbe mens han er i karantene.

Presidentens lege har foreløpig sagt at formen til Trump er bra. Men på grunn av hans høye alder tilhører han risikogruppen.