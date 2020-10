Medier i Jemen melder at faren til drapsmistenkte Farouk Abdulhak er død

Faren til Farouk Abdulhak, mannen som er mistenkt for å ha drept Martine Vik Magnussen (23) i London i 2008, døde på et sykehus natt til fredag melder Jemenitiske medier. Nå håper familien det kan føre til at Farouk blir utlevert.