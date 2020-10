Slik spilles Europaligaen: Molde møter Arsenal

Fin gruppe for Molde, mens Jens Petter Hauge og Milan har fått en kjempetøff gruppe, mener TV 2s fotballekspert.

Se alle gruppene nederst på siden.

Trekningen av Europaligaens gruppespill ble gjennomført i dag. Der ble det klart at Molde havner i gruppe med Arsenal, Rapid Wien og Dundalk.

– Det er glamorøst nok. En superklubb og ett lag de kan slå, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller da Molde ble trukket som lag nummer tre i gruppen.

Tøff gruppe for Milan-Hauge

Dundalk ble trukket fra det svakeste seedingnivået, og gir tro på at Molde kan hevde seg i gruppen.

– Det er en fin trekning for Molde. Her er det mulighet for Molde til å ta poeng og tjene inn noen av de pengene de misset med Champions League-exiten, sier Stamsø-Møller.

Milan og Jens Petter Hauge gruppe er trukket i gruppe med Celtic, Sparta Praha og Lille. Da blir det et møte med Mohamed Elyounoussi og Kristoffer Ajer i Celtic, samt Andreas Vindheim i Sparta Praha.

– Den er kjempetøff. Om man tar alle lagene, er nok det den tøffeste gruppen sammen med Gruppe F, sier Simen Stamsø-Møller.

– Jens Petter Hauge skal opp til eksamen allerede i gruppespillet, sier TV 2s fotballkommentator Endre Olav Osnes.

Europaligaen sparkes i gang 22. oktober.

Mange nordmenn i aksjon

En rekke norske spillere skal i aksjon i Europaligaen i høst i tillegg til Hauge, Ajer, Elyounoussi og Molde-kontigenten.

AZ-duoen Fredrik Midtsjø og Jonas Svensson er også havnet i en tøff gruppe med Napoli, Real Sociedad og Rijeka.

Thomas Rogne og Lech Poznan skal møte Benfica, Standard Liège og Rangers. For Simen Juklerød og Royal Antwerpen venter Tottenham, Ludogorets og LASK.

Håvard Nordtveits lag Hoffenheim skal møte Gent, Røde Stjerne og Liberec, mens Adrian Pereira og PAOK er trukket mot PSV, Granada og Omonia Nikosia. Sistnevnte klubb trenes av Henning Berg.

Slik er gruppene:

Gruppe A: Roma, Young Boys, Cluj, CSKA Sofia

Gruppe B: Arsenal, Rapid Wien, Molde, Dundalk

Gruppe C: Bayer Leverkusen, Slavia Praha, Hapoel Be'er Sheva, Nice

Gruppe D: Benfica, Standard Liège, Rangers, Lech Poznan

Gruppe E: PSV, PAOK, Granada, Omonia

Gruppe F: Napoli, Real Sociedad, AZ, Rijeka

Gruppe G: Braga, Leicester, AEK, Zorja

Gruppe H: Celtic, Sparta Praha, Milan, Lille

Gruppe I: Villarreal, Qarabag, Maccabi Tel-Aviv, Sivasspor

Gruppe J: Tottenham, Ludogorets, LASK, Royal Antwerpen

Gruppe K: CSKA Moskva, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Wolfsberg

Gruppe L: Gent, Røde Stjerne, Hoffenheim, Slovan Liberec

Kampdatoer: 22/10 (1. runde), 29/10 (2. runde), 5/11 (3. runde), 26/11 (4. runde), 3/12 (5. runde), 10/12 (6. runde).