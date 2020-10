Kan bli norsk boikott av verdenscupen i langrenn

Norge frykter for rettsikkerheten til løperne med innføring av fluorforbud. Og etter det TV 2 erfarer kan Norge gjøre det samme som Tyskland har varslet: Å boikotte verdenscupen i langrenn.

De fleste nasjoner er enig i vedtaket fra Det internasjonale skiforbundet, FIS, om innføring av forbud mot bruk av fluor fra kommende sesong.

Men, det er sterk motstand mot at det skal skje nå fordi det ikke er et godt nok kontrollsystem. Fluor benyttes for å bedre gliden i ulike skidisipliner.

Eirik Myhr Nossum, mener at et sikkert kontrollregime må på plass før et forbud kan innføres. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Situasjonen er kaotisk. Jeg synes det er vanskelig å forholde seg til et forbud uten et fullgodt kontrollsystem, sier Norges landslagstrener, Eirik Myhr Nossum, til TV 2.

Norges Skiforbund støtter innføring av fluorforbud. Men TV 2 vet at det samtidig er så mye usikkerhet knyttet til hvordan dette skal håndheves at det i øyeblikket er sterk motvilje blant løpere og ledere mot å gå renn under slike betingelser.

Det kan i praksis bety at Norge følger Tyskland, som har varslet boikott av verdenscupen i langrenn.

Løperne som TV 2 har snakket med har ikke noe imot forbudet, men de etterlyser en kontroll de kan stole på.

Pål Golberg sier han er veldig bekymret.

– Bruk av fluor og ikke bruk av stoffet, det gir de samme fordeler som doping. Jeg er veldig bekymret. Mye virker usikkert. Og uten en skikkelig kontroll blir ikke juksere knepet mens derimot uskyldige kan bli tatt. Hvor er rettssikkerheten da? spør han.

Hans Christer Holund vil ha en utsettelse.

– Slik det er skissert nå så er straffen for å bruke fluor at du blir diskvalifisert fra rennet. Det må bli strengere straff. Dette er jo juks. Dersom idrett ikke er ikke er fair, er det ingen vits i å holde på. Fluorforbudet bør utsettes til alt er trygt og sikkert.

– Den dagen et tilfredsstillende kontrollsystem er på plass, på linje med hvordan antidopingarbeidet skjer, så er fluorforbud OK. Vi kan ikke ha et regelverk som ikke kan håndheves, sier Myhr Nossum.