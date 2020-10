Skal vi danse-Agnete åpner opp om morens kreftdiagnose

På lørdag er det duket for ny episode av «Skal vi danse». Denne gangen er det temaet «Det glemmer jeg aldri» som står for tur.

Husebye er en av dem som deler en historie fra en vanskelig tid.

– Jeg vil fortelle om da mamma fikk kreft. Jeg tror ikke jeg har fortalt det offentlig før og tenkte at dette er en perfekt måte å gjøre det på, forteller hun til God kveld Norge.

Dagen som endret alt

Den populære YouTuberen tenker tilbake til da hun var ti år gammel og satt i sofakroken med sin mor. Denne sofastunden endret alt.

– Da vi lå der, lente jeg meg ekstra mot brystet hennes, også fikk hun veldig vondt. Da visste hun at hun måtte til legen, forteller hun.

GODT MOT: Agnetes mamma som strikker Foto: Privat

Lille Agnete ble hentet tidlig på SFO noen dager senere og da forstod hun at dette var alvorlig.

– Da jeg fikk vite at det var kreft, så følte jeg at hele verden raste sammen, egentlig fordi jeg hadde vært så bekymringsløs før det, sier 24-åringen.

Reddet mamma

Heldigvis ble kulen som lå i brystet oppdaget tidlig, noe Husebye er ekstra glad for.

– Jeg tenkte hele veien at jeg reddet mamma fordi jeg lente meg inntil henne. Det var hvert fall viktig for meg å tenke sånn. Jeg var med mamma på sykehuset hver dag den sommeren og ville passe på at det gikk bra, sier hun.

Ett år senere ble moren til «Agnetesh» erklært kreftfri.

– Hun er helt frisk i dag, men vi vet jo at det er muligheter for tilbakefall, men det går bra nå, forteller hun med et smil.

STYRKET FORHOLDET: Båndet mellom mor og datter ble styrket Foto: Privat

Styrket forholdet

Til tross for at det var en alvorlig sykdom, har det kommet noe bra ut av det.

– Det har absolutt gjort forholdet vårt sterkere, og jeg fikk kjenne på hvor viktig det var for meg å ha henne i livet mitt, forteller hun, før hun fortsetter:

– Vi kan snakke med hverandre om alvorlige ting. Vi er åpne og ærlige om døden, sykdom og alt som er. Det har gjort oss sterkere og fått meg til å tenke at jeg må leve i nuet og gripe dagen.

Deler ny side

Husebye forteller at hun gleder seg til å vise frem en ny side ved seg selv og at det gjerne ligger mer bak fasaden.

– Jeg er ikke bare «happy go lucky», det ligger litt mer bak det smilet som alle ser, sier hun.

24-åringen mener det er viktig å snakke om de vanskelige tingene selv om man er barn.

– Jeg er veldig glad for at vi snakket åpent om det. Og jeg tror det er viktig å snakke om det selv om man er liten at vi blir tatt på alvor, avslutter hun.