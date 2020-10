Det hvite hus prøvde å holde smitte skjult

CNN skriver at Det hvite hus prøvde å holde smitten skjult og mener Trump kan ha satt andre i fare.

Natt til fredag ble det klart at en av Trumps nærmeste rådgivere, Hope Hicks (31), hadde testet positivt for koronaviruset. Bare noen timer senere bekreftet presidenten at også han og Melania Trump var smittet.

Nå skriver flere amerikanske medier at Det hvite hus visste om smitten mange timer før de annonserte det.

Allerede onsdag skal Hicks ha merket de første symptomene og ble derfor testet. Torsdag morgen fikk et fåtall ansatte vite at Hicks hadde testet positivt, men dette ble holdt svært hemmelig, skriver CNN.

Ifølge New York Times hadde Trumps nærmeste rådgivere håpet å holde nyheten om at Hicks var smittet skjult for pressen.

SYMPTOMER: Hicks fikk de første symptomene på viruset onsdag. Foto: Alex Brandon

– Satte andre i fare

Hicks har møtt presidenten flere ganger denne uken, og reiste blant annet med han onsdag denne uken til et valgmøte i Minnesota.

CNN korrespondent Kaitlan Collins skriver at Trump trolig fikk vite at Hicks var smittet torsdag morgen. Da var det under et døgn siden de satt på samme fly.

Han valgte likevel å reise til New Jersey for å delta på et valgarrangement.

– Spørsmålet til Det hvite hus er hvorfor presidenten dro til New Jersey, vel vitende om at han potensielt kunne sette disse menneskene i fare?, skriver Collins.

Brukte ikke munnbind

Det hvite hus valgte også å holde nyheten om at Hicks var smittet skjult fra pressen i mange timer.

Da pressesekretær i Det hvite hus Kayleigh McEnany møtte pressen på torsdag sa hun ingenting om Hicks.

HEMMELIG: Da McEnany møtte pressen torsdag sa hun ingenting om at en av Trumps nærmest rådgivere hadde testet positivt. Foto: Saul Loeb

McEnany hadde også vært på samme fly som Hicks og presidenten onsdag, og har derfor potensielt blitt eksponert for smitte. Hun valgte likevel ikke å bruke munnbind.

– Det kommer til å bli alvorlige spørsmål om hvorfor Det hvite hus holdt den informasjonen skjult, ikke bare fra reporterne i rommet, men også fra det amerikanske folk om tilstanden til presidentens helse og folk som han potensielt kom i kontakt med, sier Kaitlan Collins i CNN.