Svensk spiss klar for Rosenborg

TV 2 kunne torsdag erfare at den svenske spissen Rasmus Wiedesheim-Paul var ønsket av Rosenborg. Allerede fredag kom bekreftelsen på at Halmstad-spilleren var signert.

Rosenborg bekrefter signeringen på sine hjemmesider.

21-åringen har skrevet under en kontrakt ut 2024-sesongen og vil tilslutte seg troppen i løpet av landslagspausen som starter neste uke.

– Jeg er veldig glad for at dette gikk i orden. Rosenborg er en stor klubb og dette er et bra steg videre for meg. Det kjennes skikkelig bra, sier spissen til RBK.no.

Svensken scoret 19 mål for Halmstad i Superettan (nivå to) forrige sesong, og har denne sesongen fulgt opp med 13 mål på 18 kamper.

Han beskriver seg selv som en målscorer med god teknikk.

– Jeg ser frem til å bli kjent med gutta og trene med laget. Jeg har også hørt veldig mye positivt om Åge Hareide som trener. Jeg gleder meg til å spille under ham, sier 21-åringen til Rosenborgs hjemmeside.

Nå kommer spissen til å erstatte Torgeir Børven og ta opp konkurransen med Dino Islamovic om RBKs spissplass.

– Det er alltid bra med konkurranse. Jeg kommer til å gjøre mitt beste på trening hver dag, så er det opp til treneren å plukke ut de om som skal spille. Jeg må bare vise meg frem fra min beste side.

Rosenborgs sportslige leder Micke Dorsin er strålende fornøyd med at klubben allerede dager etter salget av Børven har fått erstatteren på plass.

– Rasmus er en ung og lovende spiss som har nese for mål. Vi har fulgt ham over en lengre periode og nå var timingen riktig for å hente ham til RBK. Det har vært flere klubber etter ham, sier Dorsin.