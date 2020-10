Slik blir jobbhverdagen fremover

BARE BUSINESS (TV 2): Telenor-sjef Sigve Brekke mener koronakrisen har endret arbeidslivet for alltid.

I juni gjorde konsernsjefen i Telenor, Sigve Brekke, kjent at de ansatte i telegiganten kunne ha så å si ubegrenset bruk av hjemmekontor – også etter at pandemien er tilbakelagt.

Pandemien er ikke tilbakelagt ennå, men Telenor-sjefen begynner likevel å se et varig mønster for hvordan de ansatte legger opp sin arbeidsuke.

– De siste seks-syv månedene under ett så har vi hatt maks 30 prosent på kontoret på en vanlig dag her i Norge. Og så varierer det litt i de andre åtte landene hvor vi er utenfor Norge, forteller Sigve Brekke i TV 2-programmet Bare business.

Krav om fleksibilitet

Brekke tror at de fleste ansatte i Telenor etterhvert på fast basis vil ha to dager på hjemmekontor og tre dager på kontoret i løpet av en uke.

De fleste ansatte har gitt svært positive tilbakemeldinger på ordningen – bortsett fra de unge under 30 år. De ønsker et sosialt arbeidsmiljø.

Brekke er likevel overbevist om at arbeidslivet er endret - og at fleksibiliteten er kommet for å bli. Ikke bare i Telenor, men på svært mange arbeidsplasser.

– I bedrifter som driver produksjon så går ikke dette - der må det være fysisk tilstedeværelse. Men i bedrifter som oss og i offentlig sektor, så mener jeg at dette er for alle, sier Brekke.

Og han mener at fleksibelt arbeidssted vil bli et krav fra ansatte - ikke bare et gode, slik det gjerne har vært før.

– Grunnen til at vi gikk ut med dette ganske tidlig var at vi så at dette er en ny måte å arbeide på, det framtidige arbeidslivet. Man gir de ansatte mer fleksibilitet, og kombinerer det med en ny ledelse basert på tillit, sier Brekke, og fortsetter:

– Vi tror at det framtidige arbeidslivet vil handle om hvordan du håndterer arbeidsoppgavene dine - ikke hvor.

Klart råd til sjefer

Brekke mener at mer bruk av hjemmekontor betyr at rollen som leder i en bedrift eller et foretak må endres. Når man ikke ser de ansatte fysisk mer enn noen få dager i uken, vil det bli nødvendig å lede på en ny måte.

Han har tre klare råd til sjefer som nå - og kanskje også etter pandemien - har ansatte på hjemmekontor.

1. Ut av krisetilstanden

Kom deg ut av unntakstilstanden. Dette har vart i seks-sju måneder, og vil vare i seks-sju måneder til. Faren ved å være i en unntakstilstand, en krisetilstand, er at du utsetter ting som var planlagt. Du greier heller ikke å gripe mulighetene. Ledere må prøve å ha business as usual, og ha klare målsettinger.

2. Tillit

Tillit betyr at du ikke skal stille spørsmål ved om «jobber nå mine ansatte 7, 5 timer hver dag, eller hvor er mine ansatte nå?» Gi dem tillit. De skal ha tillit til å selv finne ut hva som er den beste måten å jobbe på.

3. Omsorg

Du må bry deg. Jeg bruker nå mye mer tid på å ringe folk, spørre hvordan de har det. Da bruker jeg noe av effektiviteteten ved at jeg slipper å reise, eller ved at møtene blir kortere, til å engasjere mye mer. Som leder er det superviktig. Og du skal ikke bare ringe de som rapporterer direkte til deg, men også til folk ellers i organisasjonen.

Råd til ansatte

Sigve Brekke har også råd til arbeidstakere for hvordan de skal takle og få det beste ut av arbeidssituasjonen på hjemmekontor.

1. Helse og sikkerhet

Det kan være vanskelig å skille mellom hva som er privat og hva som er jobb. Du sitter kanskje på en dårlig kontorstol, du har kanskje ikke skikkelige arbeidsforhold hjemme. De tingene er viktige, få det i orden. Og lag det så permanent som mulig, ikke bare som at dette skal vare i en uke eller to.

2. Grip mulighetene

I koronasituasjonen ligger det mange nye muligheter. Jeg er overbevist om at de som evner å gripe disse nye mulighetene - og som klarer å forberede seg på den nye normalen - det er de som kommer sterkest ut. Det gjelder også de ansatte.

Endret kontorbygg

Fortsatt vil ansatte i Telenor ha faste rammer, som å ha en eller to dager i uken sammen med sin arbeidsgruppe. Men Telenor har allerede gjort endringer i lokalene på Fornebu for å tilpasse den nye arbeidsformen.

– Kontorbygget må bli annerledes, for når du er på jobben skal du ha mer sosialt samkvem, du skal ikke gjemmes bort i en krok eller på et kontor. Så over sommeren har vi oppgradert 180 møterom med avansert videoutstyr. Vi har også slått ned vegger for å få sosiale soner, forteller Brekke.

– Kritikere av permanente løsninger med hjemmekontor mener at arbeidsgivere kan gå i denne retningen for å spare penger, ved å ha mindre kontorlokaler?

– Nei, det har ikke vi engang tenkt på eller regnet på. Vi trenger de samme kontorene, men kontorene må se annerledes ut. Jeg tror heller at det ligger mer effektivitet i å jobbe på denne måten, sier han og fortsetter:



– Ifølge medarbeiderundersøkelsene våre blir møtene kortere og mer fokuserte. Folk sier også at de kan konsentrere seg bedre. Jeg tror at vi på denne måten kan løse oppgavene på en bedre måte, og få mer fornøyde ansatte, sier Sigve Brekke.

Se hele intervjuet med Telenor-sjefen i Bare business denne helgen på TV 2 Nyhetskanalen, eller når som helst på Sumo.