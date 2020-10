Ingen mistenkte etter overgrep mot skolejente: – Det er et puslespill

Lokalsamfunnet er sterkt preget av hendelsen og har tatt grep for at barn og ungdom skal føle seg trygge.

Innbyggerne i den lille bygda Lyefjell er fortsatt sterkt preget av den alvorlige hendelsen som skjedde forrige uke.

Tirsdag 22. august fikk politiet melding om at en jente i barneskolealder var blitt utsatt for et overgrep i et skogholt like ved den lokale barneskolen.

– Dette er en svært alvorlig sak som har skapt mye frykt og redsel i bygda, sier Andreas Vollsund, ordfører i Time kommune.

Politiet startet umiddelbart å etterforske saken, men ti dager etter hendelsen har de fortsatt ingen mistenkte.

Utfordrende arbeid

Overgrepet skjedde like etter at skolen var ferdig for dagen og det var derfor mye aktivitet i området rundt skolen.

– Det har vært utfordrende å kartlegge alt som skjedde i området etter at skolen sluttet. Det er litt som et puslespill, sier leder for personseksjonen i Sør-Vest politidistrikt, Bjørn Kåre Dahl.

AVHØR: Politiet har gjennomført to avhør med jenta og har snakket med over 3o vitner. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Politiet har hentet inn videomateriale fra området og har intervjuet rundt 30 vitner, mange av dem barn.

Det er spesielt et vitne politiet gjerne vil ha kontakt med. Mandag etterlyste politiet en gutt som skal ha sittet på en stein rett ved skogholtet der overgrepet skjedde.

– Gutten kan være et viktig vitne for politiet. Vi har fått inn flere tips, men vi har ikke identifisert hvem gutten er, sier Dahl.

Han sier at politiet gjør alt de kan for å finne ut av hva som har skjedd.

SATT HER: Politiet etterlyser et vitne som satt på denne steinen. Foto: Politiet

Imponert over innbyggerne

Ordføreren i Time bor selv i bygda og sier at hendelsen kom som et sjokk for lokalsamfunnet.

– Det er en grusomt sak, og det blir ekstra ille når man bor på et lite sted hvor alle kjenner hverandre, sier Vollsund.

Han er likevel stolt av hvordan innbyggerne i Lyefjell har tatt vare på hverandre og slått ring rundt jenta og hennes familie.

– Jeg blir skikkelig imponert. Barna har startet å ta følge med hverandre og det står voksne utenfor skolen og tar de i mot. Vi gjør alt vi kan for at alle skal føle seg trygge, sier Vollsund.

Forstår at folk er redd

Vollsund har stor forståelse for at mange foreldre i bygda er bekymret for sine barn.

– Vi har ikke fått en avklaring på hva som skjedde og da er det helt naturlig at folk er redde. Ungene våre er det mest sårbare vi har, sier Vollsund.

Han synes likevel det er viktig at man gir politiet tid og ro til å etterforske hendelsen skikkelig.

– Jeg tror alle opplever at politiet tar saken på alvor og gjør alt de kan for å finne ut hva som har skjedd. Det er en stor trygghet, sier Vollsund.

ROSER SKOLEN: Ordføreren synes skolen har innført gode tiltak for at barna skal føle seg trygge. Foto: Carina Johansen / NTB

Politiet har samarbeidet tett med skolen og kommunen for å følge opp nærmiljøet og få tips fra folk som kan ha informasjon om saken.

– Jeg forstår at folk er bekymret, spesielt siden vi ikke har noen mistenkte i saken. Men vi etterforsker fortsatt med full styrke og håper at vi skal få klarhet i hva som har skjedd, sier Bjørn Kåre Dahl.