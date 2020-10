Brann-siktet blir fremstilt for varetektsfengsling

ÅLESUND (TV 2): Mannen som er siktet etter storbrannen på Åndalsnes i går, blir fremstilt for varetektsfengsling i Romsdal tingrett.

Det bekrefter politiinspektør Knut Meek Corneliussen i Møre og Romsdal politidistrikt overfor TV 2.

34 personer ble husløse etter den dramatiske brannen i en flyktningebolig i sentrum av Åndalsnes i går formiddag. Mannen ble pågrepet og siktet for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven i går ettermiddag. Politiet mener det ligger en straffbar handling bak brannen.

– Siktelsen er endret til straffelovens paragraf 356, uaktsom fremkalling av fare for allmenheten, opplyser Corneliussen til TV 2.

Politiet vil be om to uker i varetekt for mannen i midten av 20-årene som har lokal tilknytning.

– De første krimtekniske undersøkelsene knyttet til boligkomplekset er gjennomført og disse forsetter utover på fredag, opplyser politiadvokaten i en pressemelding.

Politiet er fortsatt interessert i videofilmer eller stillbilder som er tatt da brannen ble oppdaget.