Det stikker når NRK-Selda får dette spørsmålet

På under to uker har nesten en halv million nordmenn sett NRKs nye dramaserie «Norsk-ish». VGs anmelder trillet en femmer, og serien er allerede nominert til den prestisjetunge TV-prisen Prix Europa.

I «Norsk-ish» følger vi livene til tre nordmenn, og hvordan de står i en spagat mellom to kulturer og hverdagslige dilemmaer.

Ravdeep Singh Bajwa (30), Nasrin Khusrawi (37) og NRK-profilen Selda Ekiz (35) er seriens hovedrolleinnehavere. Fredag denne uken gjestet de to sistnevnte God morgen Norge.

Kjenner seg igjen

Både Ekiz og Khusrawi har selv kjent på problematikken som fremstilles i dramaserien.

– Jeg tror jeg kjente på det mer da jeg var yngre. Litt mer usikker på meg selv (...) Men selvfølgelig, man er oppvokst med foreldre som er født med en annen kultur hjemme, og så møter man en norsk kultur utenfor huset. Og så må man prøve å balansere det, sier Ekiz, som for de fleste er kjent som fysiker fra vitenskapsprogrammet «Newton» og gameshowet «Alle mot 1».

35-åringen tror de fleste med flerkulturell bakgrunn har opplevd rasisme og fordomsfulle ytringer og uttalelser.

– Det er ikke alltid folk mener noe vondt med det, men som kanskje kan stikke litt. Når du hører «men hvor er du fra, sånn egentlig?». Jeg kan ikke endre hvor jeg er fra, sier fysikeren og NRK-profilen.

«NORSK-ISH»: Både Nasrin Khusrawi og Selda Ekiz kjenner seg igjen i serien. Foto: TV 2

Føler seg privilegert

Khusrawi er utdannet fra Statens teaterhøgskole. Da hun leste manuset til serien, falt hun for omstendighetene – som var ganske forknytt – og de hverdagslige problemene.

Selv om skuespilleren ikke kan kjenne seg igjen i den utagerende og naive karakteren «Fariba», treffer den kulturelle biten av serien henne godt.

– Det er noen trekk som har med den kulturelle referansen å gjøre. For eksempel det at man kjenner seg annerledes i ulike settinger i livet, med foreldre som snakker et annet språk – ergo man kan andre referanser, en annen historie og livsform som man må forholde seg til, sier hun, og fortsetter:

– Det resonnerer veldig i meg, de kulturelle tingene med «Fariba». Så der kan jeg kjenne meg igjen. Det å bruke litt lenger tid på å finne ut hvem man er og identiteten.

Nasrin Khusrawi spiller karakteren «Fariba». Foto: NRK

– Tror dere denne serien vil stå igjen som noe viktig?

– Ja, der har jeg helt klare tanker. Jeg har spilt «Nora» i «Et dukkehjem», jeg har spilt «Snøhvit» og jeg har spilt heksa i «Reisen til julestjernen» – roller på teateret som privilegerte etnisk norske kan kjenne seg igjen i.

Khusrawi føler seg privilegert som kan nå ut til et helt nytt publikum og en ny målgruppe.

– Måten jeg får respons på nå, er noe annet enn på teateret. Og da kjenner jeg at mitt budskap som kulturarbeider, skuespiller eller kunstner strekker til et helt annet publikum som ofte ikke blir sett eller hørt. Og det er utrolig viktig, sier skuespilleren.