Nå kan du endelig snappe og sjekke Instagram langs hele Trollstigen

Det betyr at alle som kjører langs den berømte veien nå kan snappe, sende instagrambilder og selvfølgelig ringe - uten å være urolig for mobildekningen.

– Her er det ingen infrastruktur fra før og da måtte vi tenke helt annerledes. Nå setter vi opp solceller og fire vindturbiner for å å gi strøm til basestasjonen. I back-up har vi hydrogen og en svær batteribank som vil drive mobilsignalene hele året rundt, forteller prosjektleder Erik Kværnmo i Telia fra toppen av Skarfjellenden (1285 moh) på Trollstigen.

Han begynte å leke med tanken om å bruke alternativ energi til å drifte basestasjoner allerede i 2010.

– Folk så litt rart på meg og hadde vel ikke helt troa, forteller Kværnmo.

Alvorlig ulykke

En alvorlig trafikkulykke i mai 2018 fikk fortgang i en årelang kamp for å få dekt opp 11 kilometer uten mobildekning. De som kom først til stedet klarte ikke ringe nødnummer på grunn av manglende dekning.

ULYKKE: Dette var ulykken som førte til at det nå er mobildekning langs hele den nasjonale turistveien over Trollstigen.

– Det er kjempegøy at vi har fått til dette og vi er ikke så rent lite stolt. Dette er et prosjekt for grønn energi som ingen i Norge har gjort før og nå som vi har bevist at det er mulig. Resultatet er så unikt at vi opplever stor interesse for løsningen fra både inn og utland, sier Kværnmo.

Han har stor tro på at flere basestasjoner nå blir bygd ut med bruk av samme teknologi.

– Nå har vi allerede høstet så mye erfaring at vi klarer å redusere nokså mye kostnader på neste prosjekt.

– Svært kostbart

I tillegg til Telia er både Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, OneCo Green Energy, OneCo Telecom, Eltek og Enova samarbeidspartnerne som har landet prosjektet på Trollstigen.

– Dette er et svært kostbart prosjekt som ikke har vært mulig å realisere uten støtten fra ENOVA, sier Erik Kværnmo.

Utbyggingen startet i juni og har etter det TV 2 forstår kostet nærmere ti millioner kroner. Signalene ble skrudd på torsdag.

– Jeg har kjørt hele strekningen og det er god dekning. Og vi holdt ord - dekningen skulle være på plass før siste turist dro for sesongen, forteller en svært fornøyd prosjektleder.