Norges Bank avviser Finanstilsynets forslag til boliglånsforskrift

Finanstilsynet foreslo mandag at privatpersoner skal maksimalt kunne ha samlet gjeld tilsvarende 4,5 ganger årsinntekten, mot 5 ganger inntekten etter dagens boliglånsforskrift. Dette forslaget skal forhindre at husholdningenes gjeld blir uforsvarlig høy.

I tillegg ville Finanstilsynet stramme inn den såkalte fleksibilitetskvoten for boliglån, som er spillerommet bankene har for å avvike fra boliglånsforskriften, fra 10 til 5 prosent, 8 prosent i Oslo.

Disse endringene er ikke ønsket av Norges Bank.

«Norges Bank mener utviklingen ikke tilsier endringer i kravene til utlånspraksis for boliglån og forbrukslån nå. Imidlertid mener Norges Bank at det strengere kravet til egenkapital ved kjøp av sekundærbolig bør gjelde for hele landet og ikke bare i Oslo,» heter det i et brev fra Norges Bank til Finanstilsynet.

Derimot vil Norges Bank fjerne fleksibilitetskvoten for forbrukslån, som betyr at bankene ikke kan avvike fra kravene når de gir slike lån.

