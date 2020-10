Hanne (50) traff sitt livs kjærlighet i godt voksen alder – så tok livet en brå vending

Hanne Ørstavik (50) er født i Tana, Øst-Finnmark og flyttet til Oslo som 16-åring. Hun debuterte med romanen «Hakk» i 1994. Nå er hun aktuell med bok nummer 15; «Ti Amo» - jeg elsker deg.

Hun har fått flere litterære priser, blant annet Brageprisen i 2004, Ascheougprisen for hele sitt forfatterskap i 2007 og i 2010 ble hun valgt ut som Festspilldikter i Bergen.

Selv sier hun grunntonen i forfatterskapet er spørsmålene rundt hva kjærlighet er og hvordan lære seg å elske.

Hun ble skilt for mange år siden, og da datteren Mari flyttet til USA for å studere, følte hun seg klar for å treffe en mann.

Se intervjuet med forfatter Hanne Ørstavik øverst i saken.

Det første møtet

På litteraturfestivalen på Lillehammer i 2016 traff Hanne den italienske forleggeren Luigi Spagnol.

– Hva husker du fra deres første møte?

– Han kom gående opp hotelltrappene. Jeg kjente en uendelig dragning mot denne personen, ikledd lyse umoderne sommerklær, mye hår, en litt ut av tiden-mann. Jeg kjente forelskelsen, forteller hun til God morgen Norge.

FORELSKET: Da Hanne så Luigi for første gang forstod hun at dette var hennes livs kjærlighet. Foto: Privat

Under kveldens middag sørget de for å sitte sammen. Noen dager senere hadde Ørstavik forleggerbesøk hjemme. Da kysset hun han så vidt.

Tre uker senere traff de hverande igjen i Venezia, Italia. Da fant Luigi frem kalenderen og de la inn treff for tiden fremover.

Siden det var de ikke fra hverandre lengre enn én uke.

Kjærligheten i voksen alder

– Hvordan var det å treffe kjærligheten igjen i voksen alder?

– Jeg traff han 26. mai. Det var helt fantastisk. Han er mitt livs kjærlighet, fordi den kjærligheten vi delte berørte meg på et så dypt plan. Det å virkelig føle seg elsket, føle seg velkommen, komme hjem og å bli akseptert – det var utrolig stort. Etter å ha fått min datter, er dette det største og fineste jeg har opplevd.

Hanne forteller at hun har brukt hele livet og forfatterskapet sitt på å lære å elske. Hun hadde ikke opplevd det tidligere. Derfor har hun gått i psykomotorisk terapi de siste 25 årene.

– Hva har den terapien gjort for deg?

VIKTIG DATO: De traff hverandre 26. mai 2016 på Lillehammer. Datoen var så viktig for dem at det er den de fikk gravert i gifteringene sine. Foto: Privat

– Var det i møte med livet? Med min datter? Eller var det i møte med Luigi og det han nådde i meg og hvordan hun, terapeuten, arbeidet med meg? Jeg kjente meg holdt og velkommen. Behandlingen har hjulpet. Muligens har jeg hatt en dyp depresjon fra fødselen av. Den har sluppet taket. Tristheten som var en grunntone i meg er borte.

Flyttet til Italia

Hanne valgte å flytte til Milano i Italia for å bo og leve sammen med Luigi. Livet der var veldig bra. Hun lærte seg italiensk og han lærte seg norsk. Dette var ifølge henne en av de nydelige tingene de gjorde sammen.

Luigi var forlegger og utdannet billedkunstner. Han likte veldig godt å male, noe han gjorde mer og mer av da Italia var nedstengt på grunn av korona.

Videre forteller hun at det er noe spesielt å være to kunstnere som bor sammen. De har forståelse for hverandres indre verden. Det finnes et stort rom der de kunne være sammen som kunstnere. De kunne være stille sammen og det var godt.

Livet tok en brå vending

Kjærligheten hun opplevde i møte med denne mannen fikk en brå vending, da han ble alvorlig syk. Han fikk kreft i bukspyttkjertelen.

Luigi ble sykere og sykere. Det startet gradvis med ryggsmerter. Hanne merket det først som en energiendring hos han, og forklarer det som at energien ble sugd ut av han.

BRYLLUP: Hanne Ørstavik og Luigi Spagnol giftet seg i 2019. Året etter at han hadde blitt alvorlig syk. Foto: Privat

De oppfattet det legene sa som at dette var en kronisk og behandlingsbar krefttype. Legene hadde et tidsperspektiv på tre måneder av gangen.

– Hvordan snakket dere sammen om tiden fremover og hans, etter hvert, dødelige diagnose?

– Vi snakket ikke sammen om dette. Han ble så redd, redd for døden. Han var panisk redd og han virket redningsløs i sin redsel. Jeg gjorde et valg; han skulle få styre dette. Det var ikke enkelt. Det var hans liv, hans kropp og hans død.

Hun forteller at hun i ettertid, etter hans død, ofte snakker med Luigi inni seg. Da forteller hun ham hvor vanskelig det var at de ikke kunne snakke sammen om hans død.

Ti Amo

Forfatter Hanne Ørstavik grep til pennen og begynte å skrive på boken, «Ti Amo»- Jeg elsker deg. Når hun skrev, kunne hun være i sorgen.

– Var det egenterapi for deg å skrive ?

– Det var større enn terapi. I boken kunne jeg være et sted som vi ikke kunne dele. I dag kan jeg gå tilbake i boken og være i det stedet. Det er det som er fint med litteratur.

Ektemannen Luigi visste at hun skrev om dem og han var stolt av henne. Han fikk også se bokens rosa omslag før han døde juni 2020.

Luigi Spagnol ønsket at asken hans skulle spres med vinden i Norge. Dette er Hanne glad for. Hun syntes det er godt å ha han her, som en del av naturen.

På tross av sorgen etter sitt livs kjærlighet, forteller hun til God morgen Norge at det er fantastisk å leve.

– Det er flott å ha elsket og sørget så dypt at det river i hjertet. Det i seg selv er en gave, uansett hvor vondt det gjør, avslutter hun.

Datteren Mari Østavik (24) laget filmen «Ti Amo». Den handler om moren og hennes livs kjærlighet Luigi.

Se filmen «Ti Amo» her: