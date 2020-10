Sjokkovergangen: Senterparti-Bøhler skal stemme for Arbeiderparti-politikk

I går varslet Jan Bøhler at han melder overgang til Senterpartiet etter over 35 år i Arbeiderpartiet. Stortingsrepresentanten vil stille til valg for Oslo Sp i stortingsvalget neste år.

I dag har Bøhler offisielt blitt en del av Senterpartiets stortingsgruppe, men skal stemme i tråd med Arbeiderpartiets politikk.

Det opplyser parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, til TV 2.

Ap-politiker i Sp-klær

– Jan Bøhler har i dag meldt seg ut av Arbeiderpartiets stortingsgruppe og inn i Senterpartiets stortingsgruppe. Det betyr at vi går fra 19 til 20 stortingsrepresentanter og vi ønsker han hjertelig velkommen, sier Arnstad.

VOKSER: Marit Arnstad (Sp) sin stortinsgruppe vokser fra 19 til 20 representanter. Foto: Ørn E. Borgen

– Skal han følge Senterpartiets stortingsprogram?

– Nei, når han som stortingsrepresentant er valgt inn på et program overfor sine velgere skal han få lov å stemme ut i fra det programmet velgerne har valgt han inn på resten av perioden.

– Hvorfor skal dere ha en Ap-politiker i gruppa?

– Fordi han har ønsket å gå over til Senterpartiet og jobbe med oss, og også stille opp på lista for Oslo Senterparti.

– Men du er enig i beskrivelsen av at det blir en Ap-politiker i Senterparti-gruppa?

– Men altså, ja. Vi ser det slik at vi må ha respekt for velgerne som har valgt inn Jan Bøhler. Han skal få lov å være trofast til løftene han har gitt velgerne, sier Arnstad.

– Men han er Arbeiderparti-politiker?

– Han er valgt inn på et program og det programmet skal han få lov å operere i henhold til.

– Er ikke dette litt rart?

– Nei, jeg synes det er å vise respekt for velgerne som har valgt inn Jan Bøhler. Vi har ikke noe problemer med det i den perioden som er igjen, sier Sps parlamentariske leder.

– Så du tror ikke det blir konflikt i noen saker?

– Det gjenstår å se. Vår oppfatning er at vi har vært enige med Jan Bøhler i veldig mye, som å bevare Ullevål sykehus, ulike arbeidslivsspørsmål, fagopplæring og yrkesopplæring for ungdommer. Det er mange saker jeg kunne nevnt der Senterpartiet og Jan Bøhler har vært enige. I saken om Ullevål sykehus har vi attpåtil vært enige på tross av hans gamle parti Arbeiderpartiet.

– Så når han stemmer noe annet enn Senterpartiet, så blir ikke parlamentarisk leder Marit Arnstad forbanna?

– Nei, parlamentarisk leder Marit Arnstad mener man skal ha respekt for hans velgere og det de har valgt han inn på i resten av denne perioden, sier Marit Arnstad.

Jan Bøhler har ikke besvart TV 2s henvendelse fredag ettermiddag.

PÅ VEI UT: Jan Bøhler (Sp) og Trond Giske (Ap) er i forskjellige partier, men skal stemme det samme. Foto: Heiko Junge

Ap-innpisker: – Skal snakke om dette

Arbeiderpartiets innpisker Kari Henriksen sier hun vil ta en prat med Senterpartiet om saken.

– Jeg må snakke om dette med Heidi Greni i Senterpartiet med tanke på hvordan vi løser dette, men det skal nok gå bra, sier Henriksen.

– Vi tilhører jo samme side i politikken, legger hun til.

PS! Innpisker er et verv innehatt av en fra hvert politiske parti i Stortinget. Innpiskeren har ansvaret for å påse at tilstrekkelig antall av partigruppens medlemmer møter opp ved voteringene, dels i samarbeid med andre partiers innpiskere