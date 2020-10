Løke ute av landslagtroppen - hjem til Norge for nese-sjekk

Landslagsveteran Heidi Løke (37) spilte Golden League-kampen mot Danmark i Horsens torsdag kveld, men forlot fredag morgen troppen.

På Instagram har Løke lagt ut et bilde av seg selv i en bil.

Foto: Instagram.com/heidiloeke

– Da var landslagssamlingen over fro min del. Hjem til Norge for å sjekke nesa, skriver Løke, som pådro seg en smell i nesen i den nevnte kampen mot Danmark, som endte med 28-21-seier.

Det har ikke lyktes TV 2 å få en kommentar fra Løke fredag.

Strekspilleren har hatt problemer med nesen etter en stjernesmell under VM i Japan i desember. Overfor TV 2 fortalte hun da at hun hadde pådratt seg sju brudd og at neseveggen var helt trykket ut av stilling. Skaden på nesen gjorde det vanskelig å puste for Løke.

Hun fullførte likevel VM-sluttspillet, fikk den dyttet på plass da hun kom hjem før hun spilte cupfinale rett før nyttår. I juni la hun seg på operasjonsbordet for å fikse problemene.

Hun tok da en pause fra håndballen og returnerte til sesongoppkjøringen med Vipers.

Løke og Vipers topper Rema 1000-ligaen sammen med Storhamar etter fem runder.

Norge møter Frankrike og Montenegro i de resterende kampene i Golden League lørdag og søndag. Oppgjørene sendes på TV 2 og Sumo.