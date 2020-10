Hvis du har planer om å bo på Vardø hotell i Finnmark de neste månedene, får du et oppsiktsvekkende svar når du ringer.

– Sånn som det ser ut nå så har vi ingen ledige rom før i hvert fall mars - april neste år, sier Tove-Mette Antonsen, daglig leder ved Vardø hotell.

Da korona alarmen gikk i mars og landet stengte ned, skjedde det samme i Vardø som hos de andre i reiselivsbransjen. Det skulle bli en dramatisk tid med få besøkende.

FANTASTISK: – Beklager det er full, sier Tove-Mette Antonsen, Daglig leder ved Vardø hotell

– Bookingene bare rant ut og vi måtte sende alle ansatte hjem, forteller Lieng.

Gigant bestilling

Da det så som mørkest ut, kom det en gigantbooking inn til hotellet.

Det var fra Forsvaret som bygger ny radar i Vardø som lurte på om det er var mulig å leie hele hotellet, som består av 42 rom. De trengte alle tilgjengelige senger fra første april.

– I forhold til Norge og resten av verden så er vi i en utrolig heldig situasjon. Vi har alle i arbeid og det er få som har det i dag, sier Antonsen.

Forsvaret, sammen med mange underleverandører, trengte et sted og bo, samtidig som de hadde behov for både frokost, lunsj og middag.

– Vi har skutt gullfuglen. Det er jo tragisk og dystert å se på nyhetene om kollegaer både sørpå og nordpå som må permittere og stenge, sier Tor Emil Sivertsen, daglig leder for Varangerkokken, som driver kjøkkenet på Vardø hotell.

Betyr mye for lokalsamfunnet

– Hadde vi ikke hatt denne kontrakten så hadde situasjonen vært så mye annerledes. Da hadde nok dørene vært stengt, sier Sivertsen.

Samtlige 15 ansatte fordelt på to firmaer er i full sving dagen lang.

FULL RULLE: – Vi har skutt gullfuglen, sier Tor Emil Sivertsen, daglig leder, Varangerkokken

– At vi kan kan 15 ansatte i full jobb på en liten plass som Vardø har mye å si. Stedet har 2000 innbyggere, og vi er en av de største private arbeidsplassene.

På kjøkkenet er også lærling Patrik Olsen i full sving med å tilberede laks.

– Jeg er veldig glad for at jeg er i jobb og kan fortsette læringen, sier Olsen.

I Finnmark var det 42 kokkelærlinger før koronapandemien. Nå er det bare tre i jobb og alle er på hotellet.

– Jeg er så heldig. Det hadde vært kjipt å bare lese i bøkene om hvordan man skal lage mat, sier Olsen.

Fryktet konkurs

Mens det bor gjester på hotellet, bruker man også ledig tid til å pusse opp og fremtiden ser plutselig langt lysere ut enn den gjorde i mars.

TRAVLE DAGER: Samtlige 15 ansatte er tilbake på jobb

– Uten avtalen med forsvaret så hadde vi nok gått konkurs. Det er bare helt fantastisk å ha alle sysselsatt, sier Tove-Mette Antonsen ved Vardø hotell.

– I mars skrek vi for at vi måtte sende alle ansatte hjem, 14 dager etterpå skreik vi for at alle er kommet tilbake. Nå har vi et Vardø hotell når denne korona pandemien er over, sier Antonsen.