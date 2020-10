Solskjær lo av feiden og hyllet Mourinho

Se Manchester United-Tottenham søndag fra 17.00 på TV 2 Sport Premium og Sumo!

Rundens storkamp i Premier League er oppgjøret mellom Manchester United og Tottenham søndag ettermiddag.

Ole Gunnar Solskjær mot José Mourinho. Mannen som leder de røde djevlene i dag mot mannen han overtok etter for snart to år siden.

Fredag møtte Solskjær pressen forut for storkampen, etter en uke preget av en aldri så liten «ordkrig» mellom de to duellantene. Der fikk nordmannen spørsmål om han nyter den delen av managerjobben.

– Dere vet, vi er i rare tider for øyeblikket. Noen ganger må du ha det litt gøy også. Det er bare noen uskyldige kommentarer. José er en veldig karismatisk trener og manager. Dere har nytt godt av ham i media, jeg har nytt godt av å se på ham. Han er en vinner. Men jeg er ikke en av dem som virkelig går inn for det man kaller «mind games». Jeg har ultimat respekt for ham som trener, og selvsagt for de resultatene han har brakt til fotballen, sa Solskjær.

Manchester United-manageren avvæpnet alle forsøk på fornyet feide mellom ham og Spurs-sjefen med latter og smil, og konfrontert med Mourinhos uttalelser om utvidede straffefelt som en analogi for de røde djevlenes mange straffespark forrige sesong måtte han også dra på smilebåndet.

– Reglene er som de er i fotball, er de ikke? Jeg tenkte ikke noe særlig over det. Det er mer for dere i media. Det er viktig at vi har litt underholdning. José har gjennom årene gitt oss alle fantastiske øyeblikk i fotballen, både på pressekonferansene og på banen, sa Solskjær, og avsluttet:

– Som gammel angriper brydde jeg meg ikke om hvor stor boksen var. Da jeg kom inn der, var det bare å avslutte på mål, sa nordmannen.

Solskjær overtok som Manchester United-manager etter nettopp Mourinho - først på midlertidig basis og deretter permanent - i desember 2018. Mourinho var tilbake i manesjen som Spurs-sjef i november i fjor, og i de to ligamøtene dem imellom forrige gang tok Solskjær fire av seks mulige poeng.

Ville ikke lette på sløret rundt overganger

Tre dager før deadline day ble det selvsagt også spørsmål om gigantklubbens overgangsmarkedet - der kun Donny van de Beek har kommet inn Old Trafford-portene til nå denne sommeren mens flere av rivalene i toppen av Premier League har forsterket seg.

– Jeg kommer ikke til å gå inn på overgangsmarkedet nå, for alt fokuset mitt er på søndagens kamp. Men klubben jobber alltid hardt for å ha en så sterk tropp som mulig. Hvis noe skjer enten inn eller ut, vil dere få vite det.

– Vi har spillere her som vi tror på, og vinduet er selvfølgelig fremdeles åpent en liten stund til. Men klubben har jobbet og de kjenner mitt synspunkt. Vi er her for å forsterke på lang sikt også. Jeg vil ikke si hva so mer akseptabelt for andre klubber og lag i denne tøffe tiden, men vi vil fortelle ting når - hvis og når - noe skjer, gjentok nordmannen.

Angrer på ordlyden i uttalelse fra i vår

Solskjær uttalte under fotballpausen i april at klubben - grunnet sin stødige økonomi - kunne utnytte det som ville bli et annerledes marked i sommer. De kommentarene, kombinert med dem som falt etter semifinaletapet i Europaligaen mot Sevilla om at det var en tropp som trengte forsterkninger i dybden, har fått supporterne til å forvente mer på markedet denne sommeren.

– Det ordet jeg brukte i lockdown om å «utnytte» var et dårlig ord av meg å bruke. Jeg mente det ikke på den måten. Jeg mente at det kanskje ville være klubber og spillere der ute som kunne komme til å måtte bevege på seg på grunn av situasjonen, og at det kunne vært noe interessant for oss. Men for øyeblikket har vi ikke hatt slike situasjoner, svarte Solskjær i dag da han fikk spørsmål om nettopp disse uttalelsene.

Manchester United-sjefen bekreftet også at de - som alle andre - har tapt mye penger det siste halvåret. Og bedyrer at han ser annerledes på troppdybden i dag enn det han gjorde umiddelbart etter cupnederlaget i sommer.

– Da jeg snakket om dybden i troppen, så har vi en stor tropp. Prestasjonene forrige sesong tillot ikke at jeg gav for mange av dem flere muligheter, for de 11-13 spillerne som virkelig spilte bra fortjente å spille. Når du ikke spiller, betyr det også at du ikke får den skarpheten du trenger for å banke på døren med tanke på spilletid. Det er annerledes nå, for etter to kamper har jeg allerede sett at mange av dem som ikke spilte så mye forrige sesong prestere veldig bra, sa Manchester United-manageren.

Svarte på tidligere lagkameraters meninger

Flere av hans tidligere lagkamerater som i dag har jobber innen media har uttalt seg krast mot gamleklubbens rekruttering dette vinduet, og vært klare på at Solskjær trenger klubbens støtte for å kunne ta det siste steget helt opp igjen i toppen etter 3. plass og tre cupsemifinaler i sin første sesong.

Da Solskjær ble konfrontert med dette, måtte han ta seg selv i å vise forståelse for at tidligere lagkamerater som Patrice Evra, Rio Ferdinand, Gary Neville og Darren Fletcher i sine jobber som fotballeksperter er betalt for komme med nettopp slike meninger offentlig.

– Vi har spillere til å få resultater. Patrice, Rio, Gary og Fletch har alltid vært velkomne her for å snakke med meg i stedet. Vel, det er jobben deres, så vi kan tillate dem å gjøre det, men vi vil alle ha Manchester United så høyt som mulig. Det er min jobb, så det er det jeg jobber med, sa Solskjær.

Solskjær kunne også informere om at laget ikke hadde fått nye skader etter cupkampen mot Brighton i midtuken, og at kaptein Harry Maguire kom til å være tilbake etter den lille smellen han bådro seg i ligaen mot samme lag i helgen som var.



