– Betydelig økt risiko for alvorlige symptomer

Donald Trumps alder og vekt gjør at han er i risikogruppen. Selv om Trump føler seg frisk, sier eksperter at symptomene raskt kan forverre seg.

USAs president Donald Trump (74) og førstedame Melania Trump har testet positivt for koronaviruset. Det skrev presidenten selv på Twitter fredag morgen.

Trump er over 70 år, og det er derfor større sannsynlighet for at han blir alvorlig syk av viruset.

– Alle som er over 65 år er i risikogruppen. Hvis man er mellom 70 og 80 år, har man betydelig økt risiko for å få alvorlige symptomer, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til TV 2.

Han sier det er vanskelig å vite hvordan sykdommen kommer til utarte seg hos presidenten.

– Det gjenstår å se hvordan dette går for Trump, sier Nakstad.

Blir sykere etter en uke

Trumps lege Sean P. Conley har ifølge The Washington Post uttalt at både Trump og førstedamen er i fin form på nåværende tidspunkt.

– Vi føler oss bra, skriver Melania Trump på Twitter.

Espen Nakstad sier at det er vanlig å ha milde symptomer i starten, men at dette fort kan endre seg.

– Det er ofte sånn at man har ganske milde symptomer den første uken. Det er som regel i uke to at man begynner å bli alvorlig syk, hvis man er så uheldig at man blir det, sier Nakstad.

Sammenlignes med Boris Johnson

Trump er ikke den første statslederen som har fått påvist koronaviruset. Tidligere i år ble Boris Johnson alvorlig syk av viruset og lå flere dager på intensivavdeling.

– Boris Johnson var først i grei form, men så ble han plutselig veldig syk. Kan det skje med Trump?

– Jeg kan ikke kommentere Trump spesifikt, men vi ser at symptomene forverres hos mange i uke to. De fleste som blir innlagt på sykehus har vært syke i over en uke, sier Nakstad.

Den assisterende helsedirektøren sier at hvis man først havner på sykehus med covid-19, blir man ofte liggende en stund.

– Jeg vil likevel understreke at de aller fleste som får koronaviruset blir friske etter en ukes tid, også de som er mellom 70 og 80 år, sier Nakstad.

To høyrisikofaktorer

Leger rundt om i verden sier det er flere faktorer som gjør at Trump er i større fare for å bli alvorlig syk.

– Det finnes flere risikofaktorer som øker dødeligheten, for eksempel hvis du har diabetes eller røyker. De viktigste risikofaktorene for Trump, som vi vet om, er hans alder og det faktum at han er overvektig. Det vil være høyrisikofaktorer, sier den australske intensivlege Barry Dixon til The Guardian.

I likhet med Nakstad mener Dixon at det trolig først er neste uke man vil se om presidenten får mer alvorlige symptomer på sykdommen.

– Når man kommer til den andre uken i sykdomsforløpet, kan folk gå fra å se helt bra ut til å bli ekstremt syke på bare 24 timer, sier Dixon.