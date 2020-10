Braut Haaland: Disse spissene er bedre enn meg

Erling Braut Haaland (20) gjestet denne uken podkasten "Topp 3" med Mads Hansen og Rasmus Wold.

Jærbuen la ikke skjul på hvilke spisser han rangerer over seg.

– Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Sergio Agüero, Roberto Firmino, Pierre-Emerick Aubameyang, Harry Kane og Timo Werner.

– Dette mener du ikke? Mener du at alle disse er bedre enn deg? spurte Mads Hansen.

– Ja. Dersom man ser på hva de har gjort, så vil jeg rangere dem over meg.

Programleder Rasmus Wold var heller ikke overbevist av svaret og kom med følgende oppfølgingsspørsmål:

– Dersom livet ditt var avhengig av å vinne en kamp. Hadde du da valgt disse over deg selv?

– Nei, det ville jeg ikke. Da hadde jeg valgt meg selv.

– Det er godt nok svar for oss, svarte Hansen.

Derfor valgte han Dortmund

Braut Haaland brukte heller ikke lang tid på å rangere de tre beste midtstopperne han har spilt mot.

– I stigende rekkefølge er det Kalidou Koulibaly, Sergio Ramos og Virgil van Dijk, sier målmaskinen.

Braut Haaland scoret mot Liverpool og Virgil van Dijk da Salzburg møtte dem i Champions League i kampen som endte 4-3 til Liverpool. Mot Napoli og Koulibaly scoret Haaland to ganger, begge på straffespark.

Totalt scoret jærbuen ti mål på åtte Champions League-kamper forrige sesong. Åtte av dem for Salzburg på seks kamper og to mål på to kamper for Dortmund.

20-åringen var åpen og ærlig i podkasten. Han snakket seg ikke unna spørsmålene som kom på løpende bånd.

Da duoen begynte å grave i hvorfor han valgte Borussia Dortmund som neste steg etter Salzburg var han tydelig på hvorfor.

– Det var selvfølgelig et par klubber innblandet, men samtidig visste jeg ikke for mye om dette. Jeg har andre som tar seg av slikt. Det var jeg som først nevnte Dortmund til faren min (Alfie Haaland). Vi satt hjemme i Salzburg og så Dortmund-kamp, og jeg sa til ham «oi, se den veggen bak målet. Det hadde vært noe å spille der». Jeg tror han halvsov litt på sofaen, men plutselig ble det en realitet. Jeg fikk en god vibe etter å ha snakket med dem, og følte meg litt solgt.

– Hvordan får en klubb en god vibe med en spiller?

– Det er forskjell fra person til person om hva man liker, men det jeg likte så godt med dem, var hvor direkte de var. De sa akkurat hvordan det var rett til meg. Rett til ansiktet mitt. Det likte jeg. I den situasjonen handlet det om hvordan jeg skulle bli Dortmunds nye spiss, svarer Braut Haaland i podkasten.

Om under én uke startet trolig Erling Braut Haaland som spiss for Norge i skjebnekampen mot Serbia. Den kan du se på TV 2 på torsdag fra 20.00.