Trumps skjebnedager: – Kan få dramatiske konsekvenser

74 år gamle Donald Trump bekreftet fredag morgen norsk tid at han og førstedame Melania Trump har testet positivt for covid-19.

Presidentens lege har foreløpig sagt at formen til Trump er bra. Men på grunn av hans høye alder tilhører han risikogruppen.

– Det er først når man er over 80 år, at man er i betydelig risiko for å bli alvorlig syk. Den første uken har man som regel milde symptomer, og det er først i uke to at man kan få alvorlig sykdom, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

Han understreker imidlertid at de aller fleste får milde symptomer, og blir friske etter en uke. Også de som er i 70-årene.

– Går som planlagt

Men med kun 32 dager til valget, er det knyttet stor spenning til hvordan dette vil påvirke presidentkampen.

Jennifer Leigh Bailey er professor ved institutt for sosiologi og statsvitenskap på NTNU i Trondheim, og USA-ekspert.

Hun sier til TV 2 at valget vil gå som planlagt, uansett hvor syk Trump blir.

– Det står fast i loven. Men vi har ikke hatt en lignende situasjon tidligere, ikke i moderne tid i hvert fall, sier Leigh Bailey.

Folkemøter avlyses

Hun tror imidlertid ikke at Trumps sykdom vil få store konsekvenser, bortsett fra at en rekke planlage folkemøter må avlyses.

– De som kommer på folkemøtene er sterke tilhengere, og kommer til å stemme på han uansett. De som er usikre, dukker nok ikke opp på disse folkemøtene og blir overbevist, sier Leigh Bailey.

Professoren sier videre at visepresident Mike Pence vil få en viktig rolle i tiden som kommer.

– Situasjonen for republikanerne er vanskelig dersom Trump blir alvorlig syk, eller i verste fall dør. Pence har ikke samme stjernefaktor som Trump, og det er et stort spørsmål om de har noen som kan erstatte Trump i så fall, sier hun.

– Dramatiske konsekvenser

Leigh Bailey sier at også Joe Biden vil bli påvirket av Trumps sykdom.

– Biden må være forsiktig i måten han snakker om det. De kan ikke juble over Trumps sykdom, sier professoren.

USA-kommentator Eirik Bergesen sier at dersom Trump blir like syk som Boris Johnson, vil det få dramatiske konsekvenser.

– Da kan han ikke delta i noe valgkampopplegg, påpeker Bergesen.

I utgangspunktet gjenstår det to presidentdebatter mellom Trump og demokratenes presidentkandidat Joe Biden.

Bergesen sier det er vanskelig å se for seg at begge to blir gjennomført. Og det vil være negativt for Trump, mener USA-kommentatoren.

– Det er først og fremst Trump som trenger et eller annet for å krype inn på Biden. Biden har ledet lenge og klart på meningsmålingene, og Trump har lenge lett etter den ene saken som gjør at han kan ta innpå Biden. Trump har hatt alt å tjene på valgdebattene, og på at Biden skal vise en kognitiv svikt, sier Bergesen.

– Vanskelig å se for seg

Ifølge amerikansk lov kan ikke presidentvalget utsettes, og de har tidligere vært stolte over å ha gjennomført valg uavhengig av ulike verdenskriger og andre pandemier.

Bergesen tror imidlertid det kan finnes en mulighet for at Trump vil bruke sykdommen til å få utsatt valget.

– Da Trump truet med å utsette valget, ble det store protester også på republikansk side. Potensielt kan kongressen vedta å utsette valget hvis de ønsker det. Det er mulig å gjøre en lovvendring, men om de faktisk kommer til å gjøre det, er per nå litt vanskelig å se for seg, sier USA-kommentatoren.