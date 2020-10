«Tinder-daten fra helvete» bryter stillheten: – Jeg skammer meg

Det var forrige uke at «Tinder-Tom» gikk viralt etter å ha hetset kvinner som avviste ham.

– Du er jævlig stygg. Rumpa di ser ok ut, og du hadde blitt ett ligg. Du hadde bare blitt ett jævla ligg fordi du er en ekkel, feit gris, sa han i et lydopptak han sendte til Sydney-kvinnen Ebonie Sanderson (26).

Sanderson publiserte opptakene på nett, og bare timer senere hadde han mistet jobben og navnet hans blitt spredt som ild i tørt gress.

– Mente ikke det jeg sa

Det er i et intervju med News.co.uk at «Tom» under fullt navn bryter stillheten.

– Jeg mente ikke det jeg sa. Jeg utagerte på en impulsiv måte fordi jeg var såret, sier Thomas McGuirk (28), som han egentlig heter.

HARDT UT: Ebonie Sanderson var lei av hets mot kvinner, og hengte ut Tinder-flørten. Foto: Ebonie Sanderson

Han forteller at han er fullstendig klar over at det han sa til kvinnene var fryktelig.

– Det var en fullstendig upassende oppførsel, og jeg er utrolig skuffet over meg selv, sier han.

Han er nå arbeidsløs, etter å ha blitt sparket fra jobben som datautvikler i logistikkselskapet Invenco etter at direktøren gjenkjente stemmen hans i lydopptakene.

– Vår arbeidsplass har ikke plass til folk som behandler kvinner så respektløst, raste direktør Dave Scott.

McGuirk sier at han skammer seg over sin egen oppførsel.

– Jeg oppførte meg så upassende, og innså det ikke selv før dette kom ut og det bare slo meg: «Hva er det jeg holder på med?», sier han.

PUBLISERTE TEKSTMELDINGER: Erin Hinds. Foto: Privat

Ingen unnskyldning

Han forklarer at han har vansker med å takle avslag, og at dette var årsaken til at han reagerte som han gjorde.

– Jeg var sint og opprørt. Det finnes ingen unnskyldning for det. Jeg har blitt godt oppdratt med gode verdier, og jeg er lei meg for at jeg lot egoet mitt overskygge den beste versjonen av meg selv, sier han.

Erin Hinds (26) publiserte flere tekstmeldinger på Instagram, hvor Thomas angivelig utga seg for å være sin egen kamerat, Ryan.

Ryan skrev at han visste om alt som skjedde mellom Hinds og Tom, og truet med å dukke opp i baren hun jobber i.

«Pass på å vaske bordet skikkelig, og smil. Ikke bøy deg for mye, sånn at du prøver å suge Toms pikk igjen,» skrev han.

Går til psykolog

Thomas McGuirk ber om unnskyldning for alt han har sagt og gjort, og forteller at han har begynt i terapi.

– Jeg er oppriktig lei meg. Hvis jeg kunne ta tilbake det jeg sa, hadde jeg gjort det. Jeg mente ikke de sårende tingene jeg sa. Jeg prøvde å si det jeg trodde ville såre dem, og ikke det jeg faktisk mener. Det henger ikke på greip, sier han.

28-åringen har nå slettet alle sine kontoer i sosiale medier.

– Det virker kanskje som om det du gjør på nett ikke får noen konsekvenser, men det gjør det. Jeg har lært, sier han.