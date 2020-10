Med 7.148 registrerte biler per 31. september, er den elektriske familie-SUVen Audi e-tron Norges mest solgte bil så langt i år. Med god margin, også.

Bilen passer nordmenn og norske forhold svært godt. God plass, høy bakkeklaring, gode ytelser, firehjulsdrift som sikrer god framkommelighet på alle underlag – og en dose status på toppen.

Men det er også en relativt kostbar bil. Startprisen er på tett oppunder 600.000 kroner, for utgaven med minste batteripakke. Det er før man har krysset av for noe av det relativt kostbare tilleggsutstyret som nærmest er obligatorisk på biler i dette segmentet.

Men prisen har altså ikke skremt tusenvis av nordmenn fra å kjøpe den.

Så langt i år har over 7.000 norske bilkjøpere skaffet seg en Audi e-tron. Det skal med det godt gjøres at dette ikke blir Norges mest solgte bil i 2020.

Fortsatt fersk

e-tron er fortsatt en fersk bil. Den har vært i salg i rundt halvannet år. Den har dermed fortsatt nybilgaranti fra fabrikk, og bilene har heller ikke veldig lang kjørelengde ennå. Det bidrar selvfølgelig til få feil og slitasjeskader på bilene.

Dette bærer anmeldelsene som er lagt inn i Brooms brukergenererte bilguide, «Eierne mener», preg av.

De fleste er godt fornøyd med sin e-tron, selv om noe "smårusk" forekommer. Det trekkes litt for høyt strømforbruk, noe flere har bemerket. Trøbbel med Appen er også en gjenganger og et irritasjonsmoment for enkelte.

Her er utdrag fra noen av vurderingene som er lagt inn:

Faksimile fra Brooms brukergenererte bilguide.

En bruker som kalles seg "allroad" har kjørt både Audi A6 og A6 Allroad tidligere – men mener e-tron overgår begge to.

– Ekte premiumkvalitet i alle ledd, skriver han i sin anmeldelse og gir sin bil, en 2019-modell, hele 9,4 poeng av 10 mulige.

Les hele anmeldelsen her:

Faksimile fra Brooms brukergenererte bilguide «Eierne mener»

Går lengre enn forventet

En annen eier oppsummerer det hele enkelt og greit med å si følgende:

– Utrolig god bil!

Med den attesten overrasker det kanskje ikke at både kjøreglede og kvalitet får toppscore i anmeldelsen.

At vedkommende opplever at bilen har bedre rekkevidde enn forventet trekker også opp.

Les hele anmeldelsen her:

Faksimile fra Brooms brukergenererte bilguide «Eierne mener»

God bil – ikke like god service

Så fornøyd er ikke en e-tron kunde som tidligere har kjørt Tesla. Det vi si – han er godt fornøyd med bilen, men ikke like godt fornøyd med servicen fra forhandler.

Noen ganger, av grunner vi ikke kjenner til, blir det full klinsj. Det har det tydeligvis blitt her. Vi håper partene finner ut av det.

Enn så lenge er dette anmeldelsen med den desidert laveste poengsummen. Kun 4,8 poeng av 10 mulige.

Les hele anmeldelsen her:

Faksimile fra Brooms brukergenererte bilguide «Eierne mener»

Må ta det litt med ro ...

– Min første elbil, fungerer greit for meg!

Det sier en eier som har en e-tron 50 Sportback – og som så langt har kjørt 4.000 kilometer med den.

Også her påpekes det litt problemer med at Appen henger og at man må ta det litt med ro for å holde strømforbruket nede.

Ut over det gis det god score for både kjøreglede, kvalitet og praktiske løsninger.

Les hele anmeldelsen her:

Bidra du også!

Målet med bilguiden, der det altså er eieren selv som vurderer bilen, er å lage en slags Tripadvisor for bil.

Du legger inne poeng i fem ulike kategorier: Kjøreglede, kvalitet / driftsikkerhet, plass / praktiske løsninger, økonomi/ kostnader og forbruk.

Her kan du bidra med dine erfaringer og kunnskap om bilen – ny eller brukt. På den måten skaper vi en brukergenerert bilguide. Det er den første og eneste av sitt slag i Norge.

Du klikker bare på denne linken og trykker på den røde knappen "Fortell oss om bilen din" – så er du i gang!

Les også: Dette er elbilen eierne er mest fornøyd med

Video: Her kjører vi nye Audi e-tron Sportback