Bensinstasjon i Tromsø ranet

Bevæpnet politi leter etter gjerningspersonen som ifølge politiet er mørkkledd og rundt 180 centimeter høy.

Politiet bruker det de har av tilgjengelige ressurser i søket etter mannen.

- Vi leter etter mannen med full styrke. Om vi skal finne han, må vi finne han nå, sier politistasjonssjef Anita Hermandsen til TV 2.

Politiet ble oppringt av de ansatte i etterkant av ranet. De har hatt samtaler med den ansatte som var på jobb, i tillegg til arbeidsgiver. Politiet holder på med tekniske undersøkelser på stedet, og sier at det vil bli tatt avhør i løpet av dagen.

Operasjonsleder ved Troms politidistrikt, Morten Augensen, opplyser at gjerningspersonen fikk med seg et mindre pengebeløp fra kassa på bensinstasjonen.

– Vi har ingen observasjoner om at gjerningspersonen var bevæpnet, men vedkommende hadde en hånd i jakkelommen under hele ranet, sier Augensen til NTB.

– Et ran er alvorlig, uansett om det har vært våpen involvert eller ikke. Vi har stående ordne om at vi kan bevæpne oss, og bruker det vi har av tilgjengelige ressurser for å skaffe oss best mulig oversikt og start på etterforskningen, sier Hermandsen.

Det er en hvit VW Transporter, med registreringsnummer LS 84968, som ble stjålet 05.45 i natt. Samme bil ble brukt under ranet klokken 06.20.

Politiet fikk melding om ranet klokken 6.21.