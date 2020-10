Stopper salget etter TV 2-avsløring

På TV 2 hjelper deg tidligere i høst gikk Helsedirektoratet ut og advarte mot for lav temperatur på morsmelkerstatningen. Helsedirektoratet er svært tydelig på at morsmelkerstatning bør blandes ut i vann som holder minst 70 grader. Årsaken er at det kan være bakterier i pulveret.

– Pulveret kan inneholde farlige bakterier, og de bakteriene drepes kun ved 70 grader eller mer, fortalte divisjonsdirektør for folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet, Linda Granlund.

– Bakteriene kan føre til en alvorlig infeksjon, og i verste fall kan det medføre dødsfall.

Norges to største produsenter av mormelkerstatning, Nestlé og HIPP, svarer at deres produkter er trygge når man følger bruksanvisningen.

«Baby Brezza» oppnår bare 40 grader

Mange småbarnsforeldre sverger til maskinen «Baby Brezza Formula Pro», som selges hos blant annet Elkjøp og Power. Produktet gjøre det enklere å tilberede erstatningen. Men maskinen varmer opp blandingen til maks 40 grader, altså langt under de 70 gradene som helsemyndighetene anbefaler.

TV 2 hjelper deg har nå blitt kontaktet av flere bekymrede foreldre.

Melissa Holm har brukt «Baby Brezza» i ni måneder for å mate sitt yngste barn, men etter at hun så saken på TV 2 hjelper deg ønsker hun ikke lenger å bruke den.

– Jeg ble sjokkert da jeg så saken på tv. Det er skikkelig skremmende at vi kunne ha gjort babyen syk ved å bruke maskinen, sier hun.

Også Cassandra Piranto har brukt maskinen for å gi sin ni måneder gamle datter Melia mat.

BEKYMRET: Cassandra Piranto har brukt maskinen for å lage mat til datteren Melia. Foto: Privat.

– Forskjellen fra 70 grader som er anbefalingen ned til 40 grader er stor. Dette gjør at jeg synes det er bekymringsverdig, sier hun.

Piranto forteller at hun har brukt maskinen på høyeste temperatur i god tro, men nå sier hun:

– Jeg ønsker ikke å bruke maskinen dersom produsenten ikke følger anbefalinger som er satt for et trygt produkt.

Elkjøp tar grep

Hos Elkjøp stopper de nå salget av «Baby Brezza Formula Pro».

– Vi ønsker selvsagt å følge de anbefalinger som er satt, derfor tar vi umiddelbart grep. Vi er nå i dialog med våre leverandører for å sikre at produktet følger retningslinjene, for å kunne ta en vurdering på om produktet skal fjernes helt, skriver kommunikasjonssjef i Elkjøp Norge Madeleine Schøyen Bergly.

FJERNES: Hos Elkjøp blir Baby Brezza Formula Pro fjernet fra hyllene, ifølge kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly. Foto: Elkjøp.

– Få råd fra en lege

Produsenten Baby Brezza viser til at rådene for tilberedelse av morsmelkerstatning varierer. I en epost til TV 2 hjelper deg skriver de at foreldre selv må avgjøre hvilke eksperter de ønsker å lytte til, og ber bekymrede foreldre ta kontakt med lege hvis de er usikre på om «Formula Pro» er et godt valg for barnet.

Baby Brezza kommer ikke til å endre maskinen «Formula Pro» i nær fremtid, men skriver at det kan bli endringer i kommende versjoner av «Formula Pro Advanced».

Produsenten påpeker at god hygiene er viktig når du lager morsmelkerstatning, og de mener deres maskin er et hygienisk alternativ.

Power stopper ikke salget, men sier de tar opplysningene på alvor. De vil i første omgang snakke med produsenten om produktet kan merkes bedre.