– Trump har alt å vinne på og være positiv, men at ingenting skjer

Utfallet av Trumps sykdom kan ha mye å si for valgkampen, mener professor.

Fredag morgen norsk tid bekreftet USAs president Donald Trump at han og førstedame Melania Trump har testet positivt på covid-19.

De har muligens blitt smittet av en presidentens nærmeste rådgivere, Hope Hicks (31), som selv testet positivt.

– Vi vil begynne karantenen og prosessen med å bli friske. Vi vil komme oss gjennom dette sammen, skriver presidenten i en melding på Twitter.

– Bagatell

Donald Trump har siden pandemiens begynnelse måttet tåle mye kritikk for sin håndtering av viruset.

Torbjørn Lindstrøm Knutsen er professor ved institutt for sosiologi og statsvitenskap på NTNU i Trondheim. Han mener utfallet av Trumps sykdom vil ha mye å si for valget som er om en drøy måned.

– Trump har alt å tjene på at han er positiv, men at ingenting skjer. Da kan han vifte det bort som en bagatell, og bruke det til å stikke i øynene til demokratene og gjøre narr av Biden som alltid går med maske, sier Lindstrøm Knutsen til TV 2.

Debattene i fare?

Dersom Trump ikke viser symptomer på korona, venter uansett ti dager i karantene. Blir han syk, kan de gjenstående presidentdebattene stå i fare, ifølge professoren.

Lindstrøm Knutsen tror imidlertid ikke at det trenger å være noe negativt for Trump.

– Han tapte en tanke på debatten sist gang, og hvis han fortsetter å ture frem, vil han tape mer. Jeg tror ikke han vinner så mye på å la debattene gå sin gang, sier professoren.

Flere andre statsledere har tidligere i pandemien blitt smittet av koronaviruset, blant dem er britenes statsminister Boris Johnson og Brasils president Jair Bolsonaro.

– Fordel

Johnson ble alvorlig syk og lagt inn på intensivavdelingen.

– Hvis ingenting skjer med Trump, vil det være en fordel for presidenten som alltid har bagatellisert koronaviruset. Men hvis han blir like syk som Johnson, vil det skylle en bølge med skadefryd over hele det demokratiske USA, sier Lindstrøm Knutsen.

USA-kommentator Eirik Bergesen sier at det er umulig å ikke tenke på alle gangene Trump har samlet tusenvis av mennesker tett i tett på ulike valgkamparrangementer, og alle gangene Trump har motsagt forskere.

– Dette er så dramatisk som det kan bli, i en tid hvor nye dramatiske vendinger skjer rundt hver eneste sving, sier Bergesen.

– Livsfarlig sykdom

Det er kun 32 dager igjen til valget, og Bergesen er klar på at dette vil prege hele valgkampoppløpet.

– Trump er 74 år gammel og veier godt over 100 kilo. Han er i risikogruppen, og dette er en livsfarlig sykdom, sier USA-kommentatoren.

Trumps lege har sagt at presidenten foreløpig har det bra, og er i fin form.

Donald Trump har avlyst alle kommende arrangementer. Det betyr at flere folkemøter hvor tusenvis av hans tilhengere var ventet, ikke vil gå av stabelen.

– Trump har aldri kalt korona for en bløff, men det har mange av hans tilhengere. Nå har de fått svaret, og det er ikke det.