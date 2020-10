Trump-smitte gir børsfall

Aksjemarkedene reagerte umiddelbart på Donald Trumps positive korona-test. Nordsjøoljen koster nå under 40 dollar fatet, og den norske kronen svekkes.

Oljeprisen falt umiddelbart etter nyheten om Donald Trumps koronasmitte. Nordsjøolje handles i skrivende stundt til 39,60 dollar fatet. Det er ned om lag 3 prosent.

06:54 norsk tid kom presidenten selv med nyheten om at han og førstedamen er smittet.

«I kveld testet jeg og førstedamen positivt for Covid-19. Vi kommer til å ha begynne karanteneprosessen umiddelbart. Vi kommer oss gjennom dette SAMMEN.» tvitret presidenten klokken 06:54 norsk tid.

Før nyheten sprakk kostet et fat nordsjøolje 40,59 dollar.

Kronen svekkes

Også den norske kronekursen er svekket i morgentimene. Like før klokken 9 kostet en dollar 9,38 kroner, mens en euro koster 10,98 kroner.

Utover i den første timen etter børsåpning ser det derimot ut til at ting er i ferd med å stabilisere seg noe.

Klokken 09:38 kostet en amerikansk dollar 9,30 kroner.

– Det har blitt litt bedre nå utover den første halvtime, sier aksjestrateg i DNB Markets, Paul Harper.

Presidenten og førstedame Melania Trump testet seg etter at Trumps nære rådgiver Hope Hicks fikk bekreftet smitte. Hun har vært sammen med presidenten flere ganger den siste uken.

Nedgang på Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs faller 0,8 prosent ved åpning klokken 9.

Flere av de største aksjene på Oslo Børs faller i dag tidlig. Equinor faller 1,2 prosent, mens DNB er ned 0,5 prosent. Nel har falt 2,3 etter børsåpning.

Paul Harper i DNB Markets sier til TV 2 at situasjonen allerede etter de første tjue minuttene har bedret seg.

Klokken 09:26 så er Oslo Børs ned 0,6 prosent siden åpning.

– I første omgang så reagerer markedet på usikkerheten, men når det får fordøyet informasjonen litt så bedrer det seg, sier Harper.

– Vanskelig å spå

Melania Trump har allerede vært ute på twitter og skrevet at hun og presidenten føler seg bra, og at de er i fin form.

– Men det er jo fremdeles uklart om dette setter hun at av spill i valgkampen, eller om han kan drive valgkamp fra kontoret, sier Harper.

Den neste presidentdebatten mellom Donald Trump og Joe Biden skal etter planen gjennomføres 15. oktober, om 13 dager.

– Om han mister den så vil det mest sannsynlig være dårlig for valgkampen. Likevel kan det også ha en sympatieffekt, slik man så at det fikk for Boris Johnson i Storbritannia, sier Harper.

Harper sier at presidentkandidat Joe Biden av mange er sett på for å være mindre markedsvennlig enn Donald Trump.

– Det er litt uklart fortsatt om det kommer til å være sant eller ikke, sier han.

– Biden har sagt at han vil øke beskatning av bedriftene, så har han også snakket om å stramme inn på reguleringen i forskjellige sektorer, blant annet innenfor olje og gass. Trump gjør stort sett motsatt, sier Harper.