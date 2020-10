Pellegrino motbeviste alle som tvilte på ham – nå føler han seg klar for utlandet

Nå kan Kristiansundspissen snart bare kalle seg "Mål-Pellegrino". Han har scoret 19 mål på 18 kamper.

Pellegrino korrigerer TV 2s reporter kjapt når han blir konfrontert med at han har scoret i "hver" kamp.

– Jeg har spilt 18 kamper, måtte stå over mot Haugesund så det er 19 mål på 18 kamper.

Få spisser på toppnivå i Europa kan vise til lik scoringshyppighet som Eliteseriens toppscorer. Og nå vil han score mer.

– Målet mitt før sesongen var 15 mål og fem målgivende pasninger, det gikk så bra at jeg måtte justere tallet opp til 20 scoringer.

– Og nå?

– Det gjenstår jo noen kamper så nå er målet mitt 25 mål.

Men, storscorer Pellegrino understreker at det viktigste er at klubben, KBK, vinner.

VANLIG SYN: Amahl Pellegrino har hamret inn mål etter overgangen til Kristiansund. Foto: Geir Olsen

– Hvis jeg scorer og KBK vinner eller KBK vinner og jeg ikke scorer bryr jeg meg ikke så mye om. Selv om det er kult at jeg har en slik statistikk å se tilbake på senere.

Lang vei

Men Amahl Pellegrino vet bedre enn de fleste at det svinger i toppfotball.

– Han er 60 kilo, så han kommer aldri til å bli Eliteserie-spiller. Det var det jeg fikk høre da jeg var ung. Jeg er glad jeg ikke ga opp, sier 30-åringen.

Etter at han ble født i Drammen for 30 år siden av foreldre fra Tanzania, har han vært innom flere klubber før han endelig lykkes skikkelig da han kom til Mjøndalen i 2015.

– Det er mange ting som skal klaffe, alt handler om selvtillit og føle trygghet der du er, sier han.

TV 2 møter Amahl Pellegrino en solskinnsdag i Kristiansund sammen med datteren Alissia og kona Hanne Hekneby Pellegrino.

– Familien er det aller viktigste for meg.

– Hva har det betydd å bli pappa, har det påvirket deg på fotballbanen, tror du?

– Det føles iallfall slik, jeg har blitt en mye roligere person. Jeg har etter at Alissia ble født fått andre tanker i hodet og tenker ikke på fotball døgnet rundt.

FOKUS: Datteren Alissia (1,5 år) hjelper Pellegrino å ta fokuset bort fra fotballen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Denne sesongen har altså Pellegrino scoret 19 mål og er med det toppscorer i Eliteserien, mange av disse 19 scoringene er av det spektakulære slaget. Spissen skyter ofte med innsiden av foten der andre bruker vristen, det har sin helt spesielle forklaring.

– Jeg har jo ikke vært av de som har hatt mest kjøtt på kroppen, jeg var spinkel fra barnsbein. Jeg var ikke sterk nok og måtte øve på min egen skuddteknikk. Jeg fikk etter hvert ganske bra kraft på innside-skuddene. Jeg plasserer kanskje skuddene mer enn andre gjør med vristskudd og jeg tror jeg med det har større kontroll - og treffer kanskje bedre. Jeg har fått en såpass snert i skuddene mine at det er vanskelig å redde de - tror jeg.

– Og dette trente du mye på i oppveksten?

– Timevis hver dag!

– I Drammen holdt jeg på sammen med kompiser - helt til mamma dro meg hjem sent på kvelden. Det er mye terping som ligger bak målene jeg lager nå. Også handler det selvsagt om at jeg tror jeg kan score nær sagt fra hvor som helst på banen. Jeg tør å prøve. Dersom du ikke skyter blir det få mål. Nå om dagen føles det som alt går inn mellom stengene, men det kommer naturligvis perioder hvor det ikke går så lett, det er jeg forberedt på, forklarer Pellegrino.

Drømmer om utlandet

Spissen med de lange, tynne beina er ikke bare den som scorer mest i Eliteserien, trolig er Pellegrino også blant de raskeste spillerne.

– Hvor rask er du?

KLAR: Amahl Pellegrino føler seg klar til å ta neste steg i karrieren. Det håper han blir i utlandet. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Jeg vet ikke. Kanskje blant de kjappeste i Eliteserien, tror ikke mange følger meg over en litt lengre distanse, sier han.

Pellegrino innrømmer at selv om han er blitt 30 år, så lever utenlandsdrømmen for fullt.

– Jeg har alltid hatt en drøm om det, se hvor langt jeg kan nå. Selv om jeg har blitt 30 år er det fortsatt liv i drømmen. Og med en slik sesong som dette kan det jo bli realistisk. Det har vært et konkret bud på meg, men det må klaffe for min egen del, altså det sportslige. Ikke minst må det være en klubb på et sted hvor vi som familie trives.

Torsdag skrev VG at flere tyrkiske klubber kjemper om å signere 30-åringen. Han skal ha avslått et bud fra klubben Gazisehir Gaziantep.

– Snakker vi om Barcelona, Madrid, London?

– Hehe, dessverre er vel ikke det helt realistisk, jeg vet at flere klubber er interessert, men jeg får konsentrere meg om å gjøre jobben for KBK. Jeg føler at det jeg viser på banen her i Kristiansund viser at jeg har fokus på rett sted.