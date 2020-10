Lahlum om Trump-smitten: – Virkelig dramatisk

Hans Olav Lahlum mener koronasmitten kan virke negativt inn på valgkampen for presidenten.

Etter at president Donald Trump og førstedame Melania Trump testet positivt for covid-19, har reaksjonene ikke latt vente på seg.

Forfatter og historiker Hans Olav Lahlum vil først og fremst ønske presidenten god bedring.

– Og det bør man gjøre uavhengig av hva slags politikk du er enig i. Vi får håpe at helsepersonell tar seg av ham på best mulig måte, og at han kommer seg relativt raskt, sier Lahlum til TV 2.

Dramatisk

Han mener det er en svært dramatisk situasjon for presidenten, som befinner seg midt i en valgkamp.

– Det er en måned igjen til valget, han ligger dårlig an og hadde en dårlig uke før dette. Debatten ble ikke den oppturen han hadde håpet på. Det er virkelig dramatisk, sier Lahlum.

Han legger til at helseutfordringer for en av kandidatene kan gi en fordel for motkandidaten.

– Og med tanke på at han har fått koronaviruset, blir dette spesielt. Det kommer til å virke negativt for Trump, fordi han har bagatellisert viruset, og ikke tatt hensyn til seg selv og andre.

Uvanlig situasjon

– Har du noen gang opplevd lignende?

– Jeg kan faktisk ikke huske noe i denne skalaen, sier han og fortsetter:

– Man har hatt dødsfall i familien til en presidentkandidat, som har påvirket valget. Vi har også sett spekulasjoner rundt helsesituasjonen til presidenter som har hatt dårlig helse, men skjult det under valgkampen.

Flere i risikosonen

Kretsen rundt President Donald Trump kan også sies å være i risikosonen.

– Skulle det komme fram at det blir en større bølge i kretsen rundt Trump, vil det forverre situasjonen ytterligere, sier Lahlum.

Han viser til Storbritannias statsminister Boris Johnsen som også ble smittet av koronaviruset.

– Han ble etter rapportene alvorlig syk, og han var mindre utsatt en Trump i både alder og helse, sier han.